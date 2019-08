'Bolillo' Gómez es destituido como seleccionador de Ecuador

jueves 1 de agosto de 2019 - 11:04 a.m.

El colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, que fue contratado el año pasado como seleccionador de Ecuador para las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, fue destituido este miércoles, según lo informó el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas.



"Ayer firmamos el finiquito del contrato del profesor Hernán Gómez", señaló Egas en una rueda de prensa en la que se lamentó de la decisión alcanzada, según dijo, de mutuo acuerdo.



"Es una pena porque su nombre es importante para la historia del fútbol ecuatoriano, nos quedamos sin él con mucha pena, por lo que no es más el seleccionador de Ecuador. Lo hacemos en un acuerdo mutuo", remarcó Egas.



Además, aseguró que, tras las conversaciones con el estratega colombiano, hay la garantía de que "no habrá inconvenientes de demandas, porque nos hemos puesto de acuerdo en los mejores términos".



El directivo aseveró que se buscará "modernizar" el balompié ecuatoriano, para lo cual "se está estructurando un nuevo proyecto con una visión moderna del fútbol".



Este proyecto se armará "con nuestras herramientas, con nuestros planes y proyectos", añadió Egas tras aseverar que "el nuevo cuerpo técnico de la selección deberá proyectarse de forma moderna, actualizada, con un modelo de juego que abarque a todas las categorías".



Gómez estuvo al frente de Ecuador desde julio del año pasado y el primer torneo oficial que debió encarar fue la Copa América de Brasil 2019, en la que perdió dos partidos ante Uruguay y Chile, y empató con Japón, resultados que ahondaron la crisis de la Tri.



El contrato del 'Bolillo' hasta finales de las próximas eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, lo había firmado el anterior presidente de la FEF, Carlos Villacís.



Gómez se convirtió en el primer entrenador en clasificar a Ecuador a un Mundial de fútbol, el de Corea del Sur y Japón 2002, y retornó el año pasado luego de llevar por primera ocasión a Panamá a un Mundial, el de Rusia 2018.



El colombiano había vuelto a Ecuador en medio de inconvenientes generados tras la desilusión que causó en el país el no haberse clasificado al Mundial de Rusia y el presunto bajón futbolístico de la mayoría de los jugadores.



Egas aseveró, además, que una vez analizado el comportamiento de presunta indisciplina de la plantilla en la Copa América de Brasil, se ha pensado en que enmendar este tipo de casos será parte del cambio que se persigue con el nuevo modelo.



Finalmente, el presidente de la FEF descartó haber tenido contactos con otros técnicos, pues dijo que primero se organizará el modelo "casa adentro", aunque reconoció que sí hay urgencia para encontrar al sustituto de Gómez.