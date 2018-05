‘Bolillo' descarta a ‘Manotas' Mejía

jueves 10 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

El técnico colombiano ya tiene a sus tres portero para Rusia

A falta de 35 día para el arranque del Mundial de Rusia 2018, el té cnico de la selección nacional, el colombiano Hernán ‘Bolillo' Gómez, habló sobre varios temas que han ocurrido en los últimos meses, entre ellos el llamado del arquero del Nacional de Uruguay, Luis ‘Manotas' Mejia

‘Manotas es un gran arquero, pero ya tengo a mis tres arqueros quienes son Jaime Penedo, Alex Rodriguez y José Calderon que ya yo he trabajado con ellos en amistosos y eleminatoria' manifestó el técnico.

De igual forma comentó sobre la situación de Armando Copper, Ismael Díaz y Román Torres.

‘Armando se entrena solo, y se prepara para su equipo y para la selección para mi sería mejor que jugara. Lo de Ismael no lo veo claro, no juega desde enero y se esta recuperando de una lesión en la rodilla; hablare con el y Miguel Camargo que vendrá algo bueno para ellos. Román no es grave', dijo el cafetero al programa ‘Jorge Ramos y su Banda' de ESPN.

El técnico también arremetió con la prensa panameña, donde habló alto y claro que algunos comunicadores apostaban por que la ‘sele' no clasificará a Rusia, agregando también que algunos programas se les hace más fácil dar malas noticias que buenas

‘Hay gente que lloro de rabia, por que clasificamos al Mundial, y se le acaba material para su programa. Muchos periodistas de aquí, piensa que Panamá son potencia como Brasil, Argentina y España. Esa gente se le hace más fácil hablar que Panamá perdió y dar malas noticias, para aumentar su audiencia', agregó.

Sobre el rumor de las conversaciones entre la directiva de Ecuador, el entrenador respondió que si había contacto con ellos, pero nada esta pactado. Además de qué en Panamá le están pidiendo que se quedé.