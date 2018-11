Boca solicita formalmente a Conmebol la suspensión de la final

domingo 25 de noviembre de 2018 - 11:56 a.m.

Piden que se aplique una sanción al organizador River Plate

Boca Juniors ha solicitado este mediodía formalmente a la Conmebol la suspensión del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, que debe disputarse esta tarde en el estadio Monumental ante River Plate.



"El Club Boca Juniors realizó este domingo una presentación formal ante la Conmebol para solicitar que la final de la Copa Libertadores se pueda disputar en condiciones de igualdad, tal como acordaron los presidentes de la entidad sudamericana, de Boca y de River, en el acta que firmaron el sábado en el Monumental", señala el comunicado oficial.



Mientras, minutos antes, el presidente del ente sudamericano, el paraguayo Alejandro Domínguez en declaraciones a la señal televisiva Fox había enfatizado que el partido se disputaría según lo establecido.



"Se juega a las 17 (horario local) y no hay nada que afecte esta decisión. Estamos en una situación desagradable por culpa de inadaptados. Las piedras no resuelven nada", había expresado la máxima autoridad del fútbol continental.



Por su parte, el comunicado del club 'xeneize' continúa diciendo: "En la tarde de ayer Boca Juniors solicitó postergar el partido por los incidentes y se estableció como prioridad que el mismo pueda ser disputado en igualdad de condiciones".



"Luego de los hechos de violencia sufridos en las inmediaciones del estadio, de haber constatado la magnitud de la gravedad de los mismos y las consecuencias que han generado en el plantel, Boca considera que esas condiciones no están dadas y solicita la suspensión del partido, así como la aplicación de las sanciones correspondientes previstas en el artículo 18, para que Conmebol actúe en consecuencias", finaliza.



De esta manera, Boca pide a la entidad sudamericana no sólo que se suspenda el encuentro sino que se aplique una sanción al organizador River.