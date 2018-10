Bárcenas se alista para jugar contra Osasuna

viernes 19 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

El panameño pasó ayer por la sala de prensa de El Requexón, después de la sesión a puerta cerrada en donde conversó con la prensa

REGRESA. El futbolista Édgar Yoel Bárcenas ya se incorporó a su equipo Real Oviedo tras la gira con la selección de Panamá en Asia.

Bárcenas se puso a disposición del cuerpo técnico y se mostró listo para jugar mañana ante Osasuna, en la Segunda División del Fútbol de España.

‘Estoy un poco cansado por los viajes, pero estoy listo para lo que el míster me pida. Tengo que esperar a saber cuáles son sus órdenes. El profe verá si me pone o no. Ya le había dicho no a la selección y es difícil. La gira fue buena y ahora a tomar las cosas como se tienen que tomar. Incorporarme lo más rápido posible', dijo Bárcenas.

El panameño valoró este viaje por Japón y Corea del Sur con la selección y expresó que es importante de cara al futuro, pero ya se encuentra concentrado en su equipo.

‘Vengo con más fuerza aún, yo creo que el sitio para salir en el once está en el aire, el técnico verá quien juegue y pase lo que pase yo voy a seguir trabajando para estar bien físicamente. Viene un rival complicado, en la misma línea que nosotros y tenemos que darlo todo para sacar una victoria', concluyó.