¡Aún no se lo cree!

miércoles 26 de septiembre de 2018 - 12:01 a.m.

Edmundo Sosa esta viviendo el gran sueño de todo pelotero, llegar a las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis

EMOCIONADO

Por estos días al panameño Edmundo Sosa tienen que pellizcarlo para que vuelve en sí, no puede creer la manera en la que fue llamado a las Grandes Ligas por los Cardenales de San Luis.

Sosa contó a El Siglo que se encontraba en Panamá muy relajado camino a la provincia de Los Santos, fue precisamente en La Chorrera, cuando su teléfono empezó a sonar y cuando pudo responder recibió la gran noticia, tenía que tomar el primer vuelo a San Luis, Misuri, porque su organización lo necesitaba.

‘Sosa felicidades agarra el primer vuelo que puedas para Miami que te acabamos de subir a Grandes Ligas', fueron las palabras que el capitalino nunca olvidará.

‘Fue un momento muy bonito no me esperaba esa llamada ya este año, solamente decía que podía seguir trabajando y el otro año Dios me va a dar esa oportunidad, pero las cosas no son como uno quiere sino cuando Dios quiere', agregó.

En todo su camino en el mundo del béisbol su mayor soporte ha sido su familia.

‘Más que todo ese triunfo es para ella (mamá), mi papá y mi hermano que están en el cielo y toda mi familia, gracias a ellos yo le he echado muchas ganas', expresó.

‘Mundito' como lo llaman sus conocidos, juega béisbol desde los cuatro.

‘Es por lo que yo vivo, amo el béisbol me gusta jugarlo es mi pasión', aseguró.

Su llegada al equipo ha sido más que un sueño, lo han recibido como un hermano menor.

‘Estar con super estrellas, la verdad me han recibido muy bien, desde el día uno me han hecho sentir uno más de ellos, me siento en confianza. En mi primer turno todos aplaudiendo, apoyándome, contento de pertenecer a esta organización', mencionó.

Su primer turno es el momento más importante en su carrera y tuvo la madurez para enfrentarlo.

‘El primer pitcheo lo tomé normal, al igual que el segundo, ya cuando el pitcher me tira la tercera bola, la sangre se me calentó y miré a las gradas y dije ¡wao! estoy en 3-0, voy a hacer swing y la verdad yo nunca hago swing en esa cuenta, con el siguiente lanzamiento saqué foul y después vino la otra bola', recordó.

Sosa es parte de un equipo de San Luis que está peleando por el comodín en la Liga Nacional.

‘Se siente bien, todos apoyándose, todos tenemos el mismo objetivo, que es pasar con el comodín', concluyó el Grandes Ligas 62 de Panamá.