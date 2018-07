Asignan jinetes para Premio Hipíco

‘Tale Of Tuscany' va por su primera mantilla.

martes 3 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

El evento es reservado para toda yegua importada cuatroañera y más edad, no ganadora de Clásico, Premio, ni Copa Comercial

EVENTO. La secretaría de carreras del Hipódromo Presidente Remón dio a conocer el nombre de los jinetes y peso a cargar en el Premio Periodistas y Narradores Hípicos en su segunda versión.

El evento es reservado para toda yegua importada cuatroañera y más edad, no ganadora de Clásico, Premio, ni Copa Comercial, tendrá bolsa de 15 mil dólares más el agregado y recorrido de mil 400 metros.

No fueron ratificadas ‘Riberena' y ‘Isleta'. Las ocho participantes serán ‘Royal Dynasty' con Abdiel Jaén (117), ‘Niña Nashly' con Edgar Yanguez (119),‘Tale Of Tuscany' con Ariosto Delgado (117), ‘Doña Mussetta' con Jesús Barría (118), ‘Queen Analisa' con Ángel Rodríguez (117), ‘Bella Harbor' con Lorenzo Lezcano (120), ‘Catch That Cat' con José Morelos (122) y ‘Like A Flaver' con Omar Hernández Jr.,(121).

==221==========

COMPETIDORAS

8

Yeguas de cuatro años y más edad, se disputarán la bolsa de 15 mil dólares más el agregado.