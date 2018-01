Asesor niega hospitalización de Pelé por un desmayo

viernes 19 de enero de 2018 - 4:17 p.m.

La Asociación de Periodistas Deportivos de Inglaterra, mediante un comunicado de prensa informaban acerca del estado medico de la leyenda

La asesoría del exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento "Pelé" negó las versiones de prensa según las cuales el legendario jugador fue hospitalizado esta semana tras sufrir un desmayo y por agotamiento severo.



"No se quién inventó esa noticia. El fue a Río de Janeiro ida y vuelta esta semana en coche y fue estresante, un viaje agotador. Él no se sintió mal, está en su casa, haciendo fisioterapia", afirmó a Efe José Fornos Rodrigues, "Pepito", su amigo y brazo derecho.



De acuerdo con el asesor, el tres veces campeón mundial no hizo el viaje que tenía previsto realizar a Londres esta semana debido a que llegó a Sao Paulo muy cansado del desplazamiento a Río de Janeiro.



"Sería más agotador un viaje de ida y vuelta a Londres. Él está normal", afirmó.



Familiares de Pelé consultados por medios brasileños igualmente dijeron desconocer que el considerado mejor futbolista brasileño en todos los tiempos estuviese hospitalizado.



El hospital Albert Einstein de Sao Paulo, al que Pelé acude regularmente para exámenes y evaluaciones, negó que el exfutbolista hubiese sido ingresado esta semana.



La información sobre la hospitalización de urgencia del astro de 77 años fue divulgada en un comunicado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Inglaterra (FWA).



De acuerdo con el organismo, el histórico deportista tuvo que cancelar un viaje previsto para este fin de semana a Londres, donde iba a ser homenajeado el próximo domingo por la FWA en una gala, debido al desmayo por el que fue hospitalizado.



"A primera hora del jueves por la mañana, Pelé sufrió un desmayo y fue ingresado en un hospital de Brasil, donde ha sido sometido a pruebas médicas que han diagnosticado que sufre un cuadro de agotamiento severo. Por suerte, no es nada más grave que cansancio y todos en la Asociación le deseamos una rápida recuperación", aseguró Paul McCarthy, secretario ejecutivo de la FWA, en la nota.



El brasileño, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, levantó las Copas del Mundo de 1958, 1962 y 1970, y anotó 1.281 goles en 1.363 partidos a lo largo de una carrera profesional de 21 años.



Pelé tuvo que acudir el pasado lunes a la ceremonia inaugural del campeonato regional de fútbol de Río de Janeiro apoyado en un andador debido a que aún no se ha recuperado de su última cirugía en la cadera.



El exfutbolista enfrenta desde 2012 diferentes problemas médicos y en los últimos años ha sido sometido a delicadas cirugías de cadera, menisco y columna, que le han obligado a utilizar desde bastón hasta silla de ruedas.



En diciembre pasado Pelé acudió en silla de ruedas a la ceremonia en Moscú en que fue realizado el sorteo de los grupos del Mundial que Rusia organizará este año.