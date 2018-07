Arbitraje de Mark Geiger en el partido de Colombia vs Iglaterra genera críticas

miércoles 4 de julio de 2018 - 8:52 a.m.

El estadounidense fue determinante para que Inglaterra pase de ronda, y sus errores provocaron las quejas de todo el equipo cafetero

Luego de que Colombia quedara eliminado del Mundial al caer en los penales ante Inglaterra en octavos de final, las críticas apuntaron contra el árbitro Mark Geiger. El estadounidense no estuvo a la altura y perjudicó al seleccionado sudamericano.

Radamel Falcao García, estrella del equipo, disparó contra el juez tras el final: "Que pongan un árbitro americano me pareció particular, en esta instancia, que ha sido suspendido… Me deja muchas dudas y que solo hablara inglés… no sé… cierta parcialidad había seguro".

El delantero dejó en claro que Colombia fue claramente perjudicado: "Fue claro que ante la duda siempre cobró para Inglaterra y esto es una vergüenza que pase en octavos de final".

Por su parte, el entrenador José Pekerman advirtió en conferencia de prensa que no se iba a referir a la actuación de Geiger, aunque entrevió que no fue buena: "Seguramente a partir del próximo partido van a tener más cuidado en estas cosas, porque ha sido muy evidente".

El argentino remarcó que el juego "brusco" propuesto por el equipo inglés fue aumentando a medida que el árbitro lo permitía: "Hay que defender el fútbol un poco más".

El estadounidense amonestó a seis jugadores cafeteros (Wilmar Barrios, Santiago Arias, Carlos Sánchez, Falcao, Carlos Bacca y Juan Cuadrado) y apenas a dos británicos (Jordan Henderson y Jesse Lingard).