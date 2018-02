Apunta a la cima

lunes 12 de febrero de 2018 - 12:00 a.m.

Ronni Villarreal y su sacrificio para estar en la cancha con el Veragüense

El Atlético Veragüense, equipo que se juega su estadía en la Liga Panameña de Fútbol y único club representativo del interior del país, día a día cargan como muchas complicaciones.

Con su estadio de Soná en remodelación y jugando en Los Milagros como local, para algunos de los jugadores del colectivo es como si nunca estuvieran en casa.

Sin embargo, ante estas adversidades los descendientes de Urracá, muestran su instinto de luchadores en cada jornada de la LPF.

Tal es el caso de Ronni Villarreal, delantero del Veragüense, quien con 22 años no la ha tenido fácil para ser jugador y nos cuenta que al profesional, las criticas estarán, más en un club que se ubica en los últimos puestos de la tabla de posición.

‘Empecé muy joven en las categorías menores en Chitré FC. A los 13 años de edad me fui a Veraguas y siempre existirá la criticas, yo tengo fe en Dios y en mi mismo, no importa lo que las personas digan. De que por que vienes del interior las cosas son imposibles, pues te equivocas, aquí hay talento', resalto

El trayecto del volante no siempre estuvo enfocado en el fútbol, primero trabajaba para su familia y a la misma vez sacaba tiempo para las prácticas con el conjunto interiorano.

‘Trabajaba en una empresa privada, no tenía antes la facilidad de enfocarme en una sola cosa, antes jugaba fútbol y trabajaba. Allí hacia de todo, lo que era soldadura, cortar hierro y equipo pesado. Hasta el sol de hoy, todo lo pago de mí bolsillo, era muy difícil... créeme no es nada fácil trabajar y entrenar, aguantar sol todos los días, salía de 7 de la mañana a 5:30, tenía que pedir permiso a veces para llegar al entrenamiento, me descontaban las horas, pero gracias a Dios estoy aquí en la mayor', explicó.

Villarreal se muestra como un hombre de fe.

‘El camino de Dios' es la fuente de su trabajo y sale a relucir el nombre de su abuela, la señora Josefa Villareal.

‘Mi abuela, ella siempre a sido mi máximo apoyó. Ver todo lo que ella hacia por mi desde chiquito, no es fácil; sabes lo que es ver a tu abuela, vender desde las 5 de la mañana huevo para conseguirte el pasaje exacto, para ir al entreno en Santiago y yo viviendo en Chitre... Ella siempre prende una velita al santo, me motiva, en la buena y en las malas', contó con los ojos bañados en lágrimas.

Con determinación y manteniendo su ideo logía de trabajo fuerte, el chitreano, como muchos jugadores, desea ir al exterior, representar a Panamá y demostrarles a sus tres hijas y abuela que la perseverancia rinde sus frutos.

‘Me encantaría irme al extranjero, tuve una oportunidad en Colombia, pero no se dio, pero continuaré mostrando humildad ante todo con la ayuda del Señor. siempre tengo que decirle a mis hijas que voy a trabajar por ellas y motivarlas a ellas y a mí. Quiero que no se note tanto mi ausencia', puntualizó.