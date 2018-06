Aplausos: fue honesto

martes 12 de junio de 2018 - 12:01 a.m.

El delantero Blas Pérez aceptó que tendrán pocas opciones de gol y que sueña con marcar uno en el Mundial

FIGURA

B las Pérez, el delantero de confianza de Hernán ‘Bolillo' Gómez, fue honesto desde Saranks. ‘El Ratón' confesó que se debe aprovechar las pocas opciones de gol que Panamá tendrá en la Copa del Mundo Rusia 2018.

‘Hay que aprovechar las mínimas oportunidades que tengamos... Porque llegará el momento que no vamos a tener oportunidades. Soy el que más sueña con marcar en el Mundial, pero primero es lo colectivo', dijo en conferencia de prensa.

El segundo máximo goleador de la Selección con 42 explicó su sequía desde la eliminatoria.

‘Quizás se me ha cuestionado por la falta de goles, pero estamos haciendo un trabajo para el equipo (defensivo). En lo personal me siento bien. Con muchas ganas de hacer las cosas bien en el Mundial', indicó el futuro jugador del Árabe Unido de Colón de la LPF.

También analizó al primer rival (Bélgica) a menos de una semana del debut mundialista (18 de junio del 2018).

‘Hemos visto partidos de Bélgica, tienen jugadores interesantes. Somos los que menos chance tenemos, pero vamos a enfrentarnos contra ellos como sea, no venimos a pasear, vamos a competir y obviamente con inteligenci a porque no hay que darles espacios'.

Extrañarán a Quintero

Édgar Bárcenas, el responsable de la creación de la Selección por lesión de Alberto Quintero, habló precisamente del chorrillero desde Saranks.

‘Nos va a pesar mucho (su ausencia)... Es un jugador muy importante. Es irremplazable, pero trataremos de hacer su trabajo. Son 10 años siendo titular con la Selección en esa posición', comentó el jugador de Xolos Tijuana.

‘Hay que tener esa identidad más clara y saber que somos un equipo limitado... Las oportunidades que tengamos debemos aprovecharla de la mejor manera, ser muy eficaces. No me presiono y lo que me dice el técnico lo hago dentro del campo', agregó.

Después de terminado el entrenamiento ayer de la Selección, muchos aficionados se acercaron al Olympic Sports Center de Saranks para pedirle autógrafos y fotos a los jugadores panameños.