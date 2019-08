Alonso Edward falló en lima

sábado 10 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Alonso se mantuvo al frente de la carrera hasta los 150 metros, allí se le acabó la gasolina.

CARRERA. El velocista panameño Alonso Edward se quedó ayer sin subir al pódium al ubicarse de 4to en la carrera de los 200 metros planos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Alonso se mantuvo al frente de la carrera hasta los 150 metros, allí se le acabó la gasolina.

‘Iba bien hasta los 150 metros, pero esto es de 200. Los otros fueron mejor que yo, en el día de hoy, pero a seguir adelante', comentó muy tranquilo.

‘Me sentía muy bien, gracias a Dios, venía a la carrera preparado, aunque este año no me está yendo muy bien, pero siempre he sido positivo y con el apoyo de mi grupo de trabajo ahora a seguir adelante', expresó.

El ecuatoriano Alex Quiñonez se llevó la medalla de oro de esa prueba con tiempo de 20.27.

Quiñonez ya había clasificado a la final el jueves con el mejor tiempo de las semifinales.