Abogado de exbeisbolista dominicano niega su vinculación con el narcotráfico

miércoles 21 de agosto de 2019 - 1:03 p.m.

La defensa del exjugador de las Grandes Ligas de béisbol Octavio Dotel, arrestado ayer en República Dominicana por sospechas de que estaba vinculado a una poderosa red de narcotráfico, negó este miércoles cualquier vinculación con esa banda.



Dotel, quien jugó con trece equipos de Grandes Ligas, fue detenido ayer poco antes de que el procurador general del país, Jean Alain Rodríguez, anunciara el desmantelamiento de la mayor banda de narcotraficantes del país, liderada por el capo César Emilio Peralta, quien está prófugo.



Peralta, quien trabajó en las últimas dos décadas a las órdenes de los principales narcotraficantes del país hasta lograr convertirse en líder del negocio en República Dominicana, usaba como testaferros, entre otras personas, a Dotel y al también expelotero Luis Castillo, de acuerdo con la Fiscalía.



En declaraciones a la prensa, Fredermido Ferreras, abogado y primo de Dotel, señaló que el expelotero es "inocente".



El abogado explicó que durante sus quince años en las Grandes Ligas logró una fortuna de 50 millones de dólares, parte de la cual ha dedicado al sector inmobiliario local y a obras de carácter social en su pueblo natal, Villa Jaragua, en el suroeste de República Dominicana.



De acuerdo con las autoridades, los beneficios de la venta de droga de la banda encabezada por Peralta eran repatriados en efectivo a República Dominicana y blanqueados en una red de discotecas de lujo propiedad de éste, que, según las investigaciones, también servían para el tráfico de mujeres procedentes de Colombia y Venezuela.



En sus declaraciones, Ferreras dijo que a Dotel "le gusta la vida nocturna" y que "alguna vez" estuvo en una de estas discotecas y "conversó" con Peralta, pero no tienen relación alguna con el capo, también conocido como César el Abusador.



Además, Dotel compró hace años un vehículo que, presuntamente, pertenecía a César El Abusador, pero Ferreras lo describió como "uno de los tantos negocios lícitos que (el expelotero) hace a través de las empresas que ha construido".



"No es verdad que ha hecho negocios inmobiliarios con César Peralta", insistió.



El abogado acusó al procurador general del país de "dañar la moral" de personas "inocentes", pero le advirtió de que su familia "es numerosa y esto no se va a quedar así".



"Al Ministerio Público le vamos a desmontar el show al que está acostumbrado, de proteger a los verdaderos delincuentes y dañar moralidad de los inocentes", subrayó.



El abogado también acusó a la Procuraduría y a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de avisar a Peralta para que huyera antes de que pusieran en marcha el amplio operativo que condujo al desmantelamiento de la poderosa red.



Además de Dotel, están detenidos por este caso cuatro de los supuestos cabecillas de la red y otro de los supuestos miembros, mientras que otros 13 vinculados "están en proceso de búsqueda y captura".



En el caso del exjugador Luis Castillo, campeón de la Serie Mundial con los Marlins de la Florida en 2003, éste afirmó en una llamada ayer desde Miami a un canal de televisión local que no tiene "nada que ver" con la banda y aseguró que está dispuesto a viajar a Santo Domingo para aclarar la cuestión con las autoridades dominicanas.