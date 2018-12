Abandonan el barco

miércoles 12 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

Jaime Penedo y Armando Cooper se unen a la lista de desempleados

BAJAS

Jaime Penedo y Armando Cooper le dijeron adiós ayer al Dinamo Bucarest de Rumania. Ambos lo anunciaron en sus redes sociales y hasta el sol de hoy se unen a una larga lista de jugadores panameños desempleados.

Penedo jugó tres temporadas con el Dinamo, fue titular en 75 partidos en todas las competiciones y se ganó una Copa de Liga rumana en la edición 2016-2017.

‘Dos años y medios increíbles en un gran país como lo es Rumania, representando no solo a un club, sino a una afición realmente maravillosa. Me llevo conmigo muchos recuerdos de esta afición tan grande que siempre apoya al club, los derby, copa Ligii, en las buenas y en las malas ustedes siempre trasmiten ese amor y ese deseo de ver a su equipo ganar aman sus colores. Realmente los llevaré en mi corazón. Me quedo con lo grande y maravilloso que es este club en Rumania, con su ADN coraje y valentía. Me hubiera gustado completar el proyecto, pero hoy por hoy, es mejor partir. Gracias Dinamo Bucarest', redactó el panameño en su cuenta de Instagram.

Su esposa, Angie Penedo, descartó a El Siglo que se retirará del fútbol.

‘Jaime tiene la capacidad física y mental para jugar donde quiera. Es sinónimo de disciplina y liderazgo', comentó.

Su futuro estaría en otro club de Europa o una vuelta a la MLS.

Por otro lado, Armando Cooper solo pasó 3 meses y medios con el Dinamo Bucarest y jugó 12 partidos, mucho más que los 3 que disputó con la Universidad de Chile en un semestre.

El mal trago del racismo sufrido por Cooper y más algunas situaciones del camerino y la directiva del club, pudieron ser las razones del mutuo acuerdo de los panameños con el club de la Primera División de Rumania.