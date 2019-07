5 y 6 local reparte $56 mil

jueves 4 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

La función hípica tendrá ocho pruebas, cuatro de ellas sobre mil 200 metros y cuatro en tendido de cinco furlongs.

La velada hípica de hoy que presenta el Hipódromo Presidente Remón tiene un acumulado en la jugada del 5 y 6 local de $56 mil 234.54 para el solitario acierto de las seis llaves válidas del ‘pool pote'.

La función arranca a las 4:45 de la tarde y debe finalizar cerca de las 8:15 p.m.

La Secretaría de Carreras del óvalo juandieño dio a conocer los siguientes retiros para la jornada, en la primera carrera ‘Popular Natalia' no será de la partida, a el igual que ‘Iria', en el quinto evento ‘La Chula' debuta en 910 libras, e n el séptimo compromiso ‘Enorme Alegría' cumple incapacidad, en la octava carrera ‘Make Me Happy', ‘El Arrogante', ‘Macho Buay' y ‘Miami Love' no se presentaron al pesaje oficial.

Los expertos consideran como ejemplares fijos a ‘Memoria' en la tercera prueba, en la quinta del win six, ‘Grinstone Trooper' que reaparece de dos meses de descanso, luce como el ejemplar a batir y en el octavo evento, última de la programación ‘Chinito Lloron', debe ser la llave más ponchada de la programación.

La expectativa radica en el líder de los jinetes José Morelos que busca rebazar los 1 00 triunfos, ya que se encuentra a un ganador de alcanzar dicha cifra, para ello tendrá cinco montas, en la primera prueba conduce a la fuera de apuestas, ‘Angel's Heart', en la segunda a ‘Congratulation', en la cuarta a ‘Sugar Tamy', en la quinta a ‘La Chula' y en la sexta a ‘Tortura China'.