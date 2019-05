2-1. CAI derrota en penales al Árabe Unido y es finalista de la LPF

El CAI comenzó el duelo con todo y esa insistencia se capitalizó en el minuto cuatro, cuando Aldo Ciel, en un tiro de esquina, falla el despeje de puños y Gerardo Negrete golpea de cabeza para el 0-1.



Pero la felicidad solo duró dos minutos, porque a los seis minutos, con un tiro de esquina cobrado por José González conecta con Leslie Heraldez, para poner la pizarra a 1-1 para los colonenses dirigidos por el colombiano Ricardo "Chicho" Pérez,



En el minuto 28, Francisco Vence filtra un buen balón a Jorman Aguilar, pero este es anticipado por Ciel, quien se quedó con la pelota. En ese ir y venir, a Alejandro Ferrera, en el minuto 35, le quedó un balón picando, la prende desde 20 metros, pero su tiro se va desviado del arco del CAI custodiado por José Guerra.



La otra ocasión más clara del primer tiempo la tuvo Abdiel Arroyo en el minuto 40, quien a centro de José González, no pudo conectar de manera clara, saliendo desviado del marco del CAI.



El primer tiempo lo cerró el CAI con otra jugada de peligro de Jorman Aguilar, pero Ciel tapó el disparo del atacante.



Con esta jugada y con un minuto de alargue, el árbitro Ameth Sánchez pitó el final de la primera parte.



En el arranque del segundo tiempo se vio más animado al Árabe Unido.



En el minuto 50, José González tuvo un espacio para sacar el disparo de pierna zurda, pero el tiro se estrelló en el larguero, y se mantenía el partido empatado a uno.



Nueve minutos después, el mismo González dispara de pierna derecha, pero la pelota se fue desviada del arco del CAI.



La insistencia del Árabe Unido causó daños en el minuto 62, saque de portería de Aldo Ciel, el pique confunde a todos menos a Joseph Cox que define con calidad a Guerra y pone el 2-1.



Con el marcador global empatado a 3-3, el Árabe Unido siguió intentándolo, pero sin mucha claridad.



La única clara del CAI, que terminó jugando con una parada táctica de 5-4-1, fue una de Jorman Aguilar, pero su remate se fue por arriba del arco del equipo colonense.



Con un partido trabado en el medio sector del campo se fueron escurriendo los minutos, hasta el que el árbitro decretara el final del segundo tiempo, enviando al partido al alargue de los 30 minutos.



En jugadas alternas, pero sin peligro, se acabaron los 30 minutos de alargue, con el marcador global a 3-3, y todo se definió en la tanda de los penales.



En los penales, Aldo Ciel tapó el remate de Jorman Aguilar, Luis Cañate no falló y puso a los colonenses arriba.



En la segunda tanda, el colombiano Gustavo Bolívar y Gabriel Brown anotaron. Igual pasó en la tercera vuelta, cuando Nilson Espinoza y Alejandro Ferrera hicieron su trabajo.



La cuarta tanda fue acertada para Gerardo Negrete y para Josep Cox.



El mundialista panameño Abdiel Arroyo, en la quinta ronda, tuvo el triunfo en sus botines, pero la voló por encima del arco del CAI.



A continuación Andrick Edward no desperdició y puso con el 4-5 arriba al CAI.



El turno era para Luis Pereira, para empatar y alargar la tanda de penaltis, pero se encontró con José Guerra que tapó el remate y mandó al Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) a la final del Clausura 2019 de la LPF.



El CAI ahora espera al otro finalista, que saldrá mañana sábado de la llave entre San Francisco y Tauro F.C.