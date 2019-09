1-0. Perú, con gol de Abram, vence a Brasil y se venga de la Copa América

miércoles 11 de septiembre de 2019 - 2:12 p.m.

Los dirigidos por Gareca supieron golpear en el momento justo y se llevaron una importante victoria

No había un título en juego, como sucedió en la pasada Copa América, pero la selección de fútbol de Perú tuvo la primera oportunidad de la revancha ante la de Brasil y se vengó con el triunfo por 1-0 que logró en partido amistoso de la fecha FIFA disputado en el Memorial Coliseum de Los Angeles.



El único gol del partido llegó en el minuto 85, conseguido por mediación de Luis Abram, quien remató perfecto de cabeza por bajo dentro del área, junto al palo izquierdo del marco defendido por Ederson, tras recibir una asistencia de Yoshimar Yotún al sacar una falta.



El triunfo, el quinto en la historia de Perú frente a Brasil, que les había ganado la final de la Copa América por 3-1, convirtió a Abram en el gran héroe del partido y fue la confirmación de que el equipo que dirige el argentino Ricardo Gareca, sigue creciendo.



Cuando ya se pensaba que el amistoso iba a concluir con un justo empate a 0-0, ambos equipos habían tenido oportunidades de gol, llegó el de la victoria de Perú, que siempre estuvo metido en un partido que tuvo aires de revancha de principio a fin.



Los dirigidos por Gareca supieron golpear en el momento justo y se llevaron una importante victoria, que les da moral y confianza de cara a la preparación para el Mundial de Catar 2022.



El empate sin goles a la conclusión del primer tiempo hizo que el brasileño Tite decidiese salir con todo en la segunda parte y diese entrada, pasada la hora a Neymar -al que reservó tras jugar todo el partido contra Colombia el viernes-, y posteriormente al madridista Vinicius Jr, que debutó en el minuto 74, al sustituir a Richarlison.



La consigna no era otra que la de romper la sólida línea defensiva planteada por el técnico argentino Ricardo Gareca, cosa que no logró a lo largo de los noventa minutos de juego, porque esta vez el "Tigre" le ganó la partida con una excelente táctica de presión sin darle margen de movilidad a los hombres técnicos de Brasil.



Cuando el partido entraba a la recta final, apareció Yotún para lanzar un gran centro, el mismo que encontró bien posicionado a Abram, quien se adelantó a la salida de Ederson, y metió un cabezazo que valió un triunfo de oro, en cuanto a la reivindicación del fútbol peruano.



Además, con la victoria, Gareca se convirtió en el primer entrenador de la selección de Perú que gana (en dos ocasiones) a la "Canarinha".



La única nota negativa del partido, que se disputó ante más de 40.000 espectadores, fue la lesión de Carlos Zambrano, que tuvo que ser sustituido al minuto 69 por Ánderson Santamaría, que también hizo una gran labor defensiva.