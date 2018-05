Viral: Los mejores memes del Ferrari

jueves 17 de mayo de 2018 - 1:17 p.m.

Para ser más exactos, este chiste viene desde el 2016 pero hasta ahora fue se que volvió el más querido de todos

Es el meme del momento. En redes sociales, verás chistes sobre Ferraris y graciosas comparaciones, pero ¿cómo surgió este movimiento? Todo tiene que ver con una entrevista realizada por la revista mexicana TV Notas al actor Ferdinando Valencia .

Al ser consultado sobre algún tatuaje en su cuerpo, este personaje respondió en 2016: "A diferencia de muchos actores, no tengo un solo tatuaje ni me lo pienso hacer porque ¿cuándo has visto un Ferrari con calcomanías?".

Ferdinando Valencia, actor en telenovelas como 'Muchacha italiana viene a casarse', 'Lo que la vida me robó', 'Mentir para vivir', 'Por ella soy Eva', 'La fuerza del destino', 'Cuando me enamoro', entre otras.

A partir de esta curiosa respuesta, los internautas desataron su creatividad y plantearon diversos diseños de memes.

Para todos los memes desliza el ícono triangular que aparece en la parte derecha de la foto principal de esta nota.