¡Vamos al suelo!

martes 27 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

Posturas para cambiar la rutina

Hacer el amor en el suelo no tiene por qué ser aburrido ni hay que realizar posturas similares a las que se practicarían sobre la cama. Sin embargo, en estos casos, pueden llegar a ser más placenteras porque se realizan sobre una superficie que es totalmente firme y no como la del colchón que, aunque tenga firmeza, puedes llegar a hundirte y a no tener toda la libertad de movimientos necesaria para llegar a la máxima excitación.

Postura El Reloj

Es una de las más fáciles de hacer, siendo idónea para las parejas que comienzan a hacer el amor sobre el suelo.

1- La postura comienza tumbándose en el suelo la persona que va a ser penetrada. Es importante que la espalda esté bien apoyada porque va a ser el único punto de apoyo que se va a tener.

2- Una vez en esa posición, se tienen que elevar las piernas y abrirlas como si se marcase la hora en un reloj.

3- Es el momento de que la otra persona realice la penetración.

El Trapecio

Esta postura es un poco más complicada que la del reloj, aunque merece la pena probarla porque es muy satisfactoria.

1- Él debe sentarse con las piernas muy abiertas, mientras que ella tiene que sentarse frente a él, apoyando las nalgas en el suelo y pasando las piernas por encima de los muslos del hombre para entrelazar los pies en su espalda.

2- Una vez se está en esa posición, la mujer tiene que hacer una ligera elevación de las nalgas para facilitar la penetración.

3- En ese momento, él la tiene que sujetar por la parte superior de los brazos, mientras ella a su vez se sujeta a los brazos del varón. Desde ese punto, ella tiene que ir comenzado a echar la espalda hacia atrás hasta tenerla totalmente tumbada y bien apoyada sobre el suelo.

Piernas entrelazadas

Además del reloj que hemos comentado al principio, una de las posturas más fáciles que hay para hacer el amor en el suelo es la denominada piernas entrelazadas. En realidad, es bastante parecida, pero tiene algunas particularidades. También está recomendaba para parejas homosexuales.

1- La persona que va a ser penetrada tiene que tumbarse sobre el suelo con la espalda bien apoyada y levantar solo una de las piernas, mientras la otra permanece extendida en el suelo.

2- Para no cansarse, la pierna elevada se puede apoyar ligeramente en el hombro de la pareja.

