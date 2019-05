Tres días después de su 23 cima al Everest, Kami Rita buscará un nuevo récord

El alpinista de 49 años, que el pasado miércoles hizo historia al hacer hecho cima en el pico más alto del mundo (8.848 metros) sobre las 7.50, hora local (2.05 GMT), afirmó este jueves a Efe vía telefónica desde el Campo Base que en dos días emprenderá un nuevo ascenso.



Mingma Sherpa, director de la compañía a cargo de su expedición, Seven Summit Treks, también confirmó a Efe que mañana mismo escribirán al Departamento de Turismo nepalí para informarles de que Rita subirá por segunda vez esta temporada.



Como guía o sherpa, el montañero está exento de pagar las elevadas tasas para obtener el permiso de ascensión -11.000 dólares para extranjeros y 670 dólares para nepalíes-, pero su empresa expedicionaria debe comunicar el plan a las autoridades.



"Probablemente comenzará el empujón (final) al Everest el 23 de mayo", detalló Sherpa, quien explicó que cualquiera que desee subir por segunda vez consecutiva debe regresar primero al Campo Base.



Esta no será la primera vez que Rita escala la montaña más alta del mundo en dos ocasiones en la misma temporada, una hazaña que ya logró en 2009, 2010 y 2013.



El nepalí igualó en 2017 el récord de 21 ascensos exitosos marcado por Apa Sherpa y Phurba Tashi Sherpa, ambos retirados, en el caso del último por las preocupaciones de su familia en cuanto a los peligros extremos de cada subida.



En mayo del pasado año, el nepalí batió el récord al hacer cima por vigésima segunda vez.



Su primer ascenso al Everest llegó en 1994, cuando tenía 24 años, y en todas las ocasiones excepto una en 2016 lo hizo por el lado nepalí, pero 23 veces no han sido suficientes y el experto montañero planea subir al menos otras dos.



El Departamento de Turismo ha emitido 378 permisos de escaladas esta temporada, un récord histórico desde la primera ascensión exitosa al Everest en 1953.