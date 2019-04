Un traguito nada más

jueves 18 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Pasa, Ceferinito, el único fulazo de El Chirriscazo

Muchos ignoran que la tentación iniciada por Eva se repite sin misericordia a diario, más en los tiempos de guardar el alma y el cuerpo, que es cuando se duplican los llamados a pecar a la débil carne, Ceferino se presentó a primera hora del Martes Santo a cobrar el pago de quince días de trabajo en la finca de Fermina, quien lo recibió con cara de trasnocho y ligera de ropas.

‘Pasa, Ceferinito, el único fulazo de El Chirriscazo, pasa, muchacho, acomódate en la hamaca que anoche llegaron todos mis parientes de la capital y trajeron licor para emborrachar al mundo entero'.

Ceferino quiso levantarse, porque no estaba en sus planes de creyente beber ni media gota de licor en esos días. Quiso decirle que se iba, que regresaría después a buscar el dinero, pero recordó que su mujer le había dado una lista de mandados y que debía llevarlos.

‘Tómate un traguito, Ceferino, un traguito nada más', dijo Fermina, y le acercó una botella de ron. El campesino se resistió y, al igual que Pedro, se negó tres veces. Pero a la cuarta voz de la dama casi encuerada, no pudo contenerse y se tomó un sorbito, no sin antes decirle a su patrona: ‘Un traguito, doña Fermina, mire que hoy es un día grande, solo me voy a tomar ese buchito y ni uno más, ninguno, oyó, el ‘Malo' anda suelto desde ayer, y anda con la mujer'.

Fermina aplaudió frenéticamente y por el buchito de Ceferino se empinó ella a la botella, y al verla vacía, trajo otra sin dejar de repetir: ‘Mis familiares vinieron preparados, se trajeron todo el aguardiente de la capital, vinieron a disfrutar', y soltaba una carcajada semejante a la que emite la mujer del diablo cada vez que un inocente cae en las garras del adulterio.

Nuevamente empezó la cantaleta ‘tómate un traguito, Ceferino, uno nada más'. Pasaron un ratito en que él decía que no y ella cantaba sí, hasta que cayó el hombre con otro sorbito que esta vez fue mayor.

‘Sabroso que pica y le da calorcito a la garganta ese traguito, venga otro', dijo Ceferino al tercer lamparazo. ‘Ni uno más', aseguró de repente y se levantó diciendo: ‘La otra semana vuelvo por la paga'. Fermina lo sentó de un manotazo y la hamaca crujió por el tirón despertando a la sobrina que dormía en la hamaca vecina. ‘Uno para matar las bacterias del sueño', le dijo la tía y la joven se pegó al vidrio.

‘Coja, tómese el resto', afirmó ella pasándole la botella a Ceferino. ‘No, si yo ya me iba', afirmó el campesino y se levantó, pero enseguida la muchacha le repitió: ‘Échate un buchito antes, no faltaba más, eso alegra el ánimo'.

No pudo decirle que no, se tomó lo que quedaba de un solo buchazo, y fue el inicio de su perdición. Su estómago vacío, su hígado no acostumbrado al licor y su poca resistencia emocional lo enloquecieron antes del mediodía, cuando empezó sus impertinencias de cholo borracho, se antojó de tocarle la nalga a la muchacha y como ella se resistió la empujó con violencia de macho desairado. Fermina se le enfrentó dispuesta a aquietarlo, pero Ceferino la apartó diciéndole: ‘Apártese, que no quiero sobar nalgas de vieja cueruda'. A la patrona le pareció un insulto y lo abofeteó haciéndolo perder el equilibrio; cayó y se levantó enseguida, pero tambaleante y caminó en dirección a la antigua letrina. No pudo llegar porque lo detuvo un acceso brutal de vómito, tras el que se quedó dormido; así estaba cuando las dos mujeres, ayudadas por una vara larga, rodaron el cuerpo por la pendiente. Lo vieron caer al río, se quitaron de allí cuando supusieron que el cuerpo borracho caía en las profundidades del punto donde se juntan los ríos más grandes de Panamá.

Casi las tres vino su mujer preguntando llorosa por Ceferino. ‘Por aquí no lo hemos visto, llévele la plata', le dijeron Fermina y su sobrina, y la vieron irse apurada con el dinero en el regazo, ignorante de que nunca más volvería a ver a su marido.