¿Él no toma la iniciativa?

domingo 17 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

Podría estar pasando por un mal momento

EXTRAÑO

Si estás leyendo estas líneas seguramente sea porque llevas un tiempo saliendo con un chico y, en apariencia, todo va bien entre ustedes salvo por un detalle: que siempre tienes que ser tú la que tira de las riendas de dicha relación.

Es decir, siempre eres tú la que organiza las citas o la que lo llama o incluso la que siempre empieza una conversación por mensajería instantánea. Es normal que si se da este tipo de situaciones, no puedas evitar preguntarte: ‘¿por qué un hombre no toma la iniciativa?'.

No le gustas lo suficiente

Una de las razones principales por las que un hombre no toma la iniciativa es porque puede ser que no le gustas lo suficiente como para tener ese interés hacia a ti. Es posible que esté saliendo contigo porque le pareces un chica muy guapa e interesante, pero no llega a tener una atracción más fuerte hacia ti. Es por ello que cuando le dices de quedar, acepta la cita porque se lo pasa bien en tu compañía, pero si no queda contigo tampoco te echará de menos.

Piensa que a ti no te gusta él

Otro motivo por el que ese hombre no quiere tomar las riendas de vuestra relación es justo lo contrario a lo explicado anteriormente: que tú le gustes mucho, pero piensa que tu no sientes nada por él.

No está preparado para una relación estable

Entre los motivos por los que un hombre no toma la iniciativa contigo, también existe la posibilidad de que no esté atravesando un buen momento para iniciar un relación sentimental con nadie.

Esto no significa que no le atraigas o incluso que sienta algo fuerte hacia a ti, pero no quiere dar ningún paso contigo porque está pasando por un mal momento personal (como una ruptura sentimental, el fallecimiento de un ser querido o un despido laboral, entre otras cosas) y tiene ahora mismo, como prioridad máxima, recuperarse poco a poco para volver a ser el mismo de antes.

Es un hombre muy tímido

Algunos hombres no tienen iniciativa con la chica que les gusta porque son personas extremadamente tímidas. Esto se puede ver si cuando está contigo sigue algunas de las siguientes pautas:

1- Balbucea al hablar: si tartamudea o cada minuto se queda bloqueado al hablar, es que se pone nervioso en tu presencia.

2- Sudoración excesiva: otro síntoma de que se pone muy nervioso contigo, es que cuando intenta hablar contigo se pone a sudar de forma excesiva.

3- Sobreactúa: para ocultar su timidez, muchos hombres intentan hablar más de lo normal o a gesticular de forma poco natural para llamar tu atención.

4- Te mira mucho: si durante la conversación este chico no puede parar de mírarte, significa que le gustas mucho.

==408==========

REACCIÓN ELLAS

Otra forma de atraer a un chico es tocarlo de una forma insinuante.