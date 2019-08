La tiraron abajo y dejaron sin trabajo

martes 6 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Ella muy atenta a lo que le iba comunicando, le dije... ‘te enfermaron para que te vieras débil y salieras mal.'

Muy callada ella y escéptica, hasta que le dije si has venido a buscar tu descanso, debes tener fe que se te tratara con la verdad; pero al final la que debe luchar eres tú. Como era conocida en la farándula panameña, tenía temor de ser engañada.

Le pedí la vela que un día antes le solicité tener con ella, al empezar la consulta le indicó que fue sacada de sus labores por una compañera que ha quedado en su anterior posición.

El trabajo que te realizaron era para destrucción laboral, pero es tan oscuro que ha destruido tu carrera, tus labores, tu relación amorosa y te has quedado sola.

Ella rompió en llanto, que en las redes sociales nadie sabe lo que ha vivido esta chica.

Le describí la joven que por su afán de quedarse frente a las cámaras televisivas había pagado muy bien para verla partir. Lo grave era que la estaba destruyendo en todo lo demás, a lo cual le indiqué que tenía que limpiarse; pero que sabía que le sería muy difícil, ya que el trabajo estaba puesto de esa forma, que ella no pudiera arreglarse.

Le di un listado con todos los ingredientes para que se hiciera su limpieza. Aunque ya sabía que no se la realizaría y me ha tocado ver por redes como ha ido decayendo a diario, entre enfermedad, pérdidas económicas y sin amor .

Cuando las personas no tienen nada y logran un poco de eso que tanto soñaron es cuando realmente la vida los desenmascara. Con un poco de poder basta, para que las personas ataquen a sus compañeros. Sienten que hay una competencia a muerte y no pueden lidiar con personas que le llevan la contraria. Realmente es temor, porque nadie ataca sin querer defenderse de un evidente destino fatal.

Pero muchas personas dicen, yo no busco problemas o no le voy hacer caso. Para pelear se necesitan dos es cierto, pero si te atacan para quitarte del camino. O das la pelea o simplemente serás cosa del pasado y pronto del olvido. No es una cuestión de pelear, es un asunto de defender lo que es tuyo.

Entre tantos tipos de clientes, nunca faltan los que dicen voy a dejar las cosas en manos de Dios y que esa persona coja su rumbo. Y solo las veo al final de la historia destrozadas, por estar en una guerra sin escudo, ni caballo. No hacen ofensiva, ni tampoco def ensiva; simplemente se arrodillan y que les pasen por encima. Amigos la vida se nos da para amarla y defenderla con uñas o dientes… desde un rincón de luz y fuerza miamigagitana@gmail.com