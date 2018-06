Me tienen secuestra'o

domingo 17 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

Ese domingo se le complicó a ella el estómago y no se atrevía ni a salir a la esquina

Por rarezas de la vida, Osman salió sin la compañía de Rebeca, su mujer, que no le daba chance ni de mirar para otro lado, porque muy clarita estaba ella en que no se había llevado ningún santo, ese hombre lo sacó de otro hogar a punta de macalusias y estrategias como salirse embarazada sin consultarlo con él, y de allí no paró de presionar hasta que Osman dejó su nido primario y formó con ella otro hogar.

Pero, como perro que come huevo ni aunque le quemen el hocico, al pasar de los años juntos, Osman volvió a mirar a otra, y la vida se les fue complicando, ahora vivía ella con el Jesús en la boca, temerosa de que la otra también supiera aplicar artes ocultas y se lo quitara.

Ese domingo se le complicó a ella el estómago y no se atrevía ni a salir a la esquina, ‘no hay momento más difícil para el humano que un apuro estomacal lejos de un baño', dijo y aceptó que su marido se fuera solo a hacer los mandados.

Apenas se vio libre, Osman recordó que Aixa, su amante, le había pedido que se diera una vueltecita por su casa para darle un regalito de los que no se envuelven.

‘Ven, me conformo con un ratito, no te pido plata, solo tiempo, si no vienes el domingo, no vengas más'. La advertencia lo había desvelado, así que vio el cielo abierto cuando Rebeca lo dejó salir solo.

‘Un secuestro fingido es lo único que me salva', pensó y llamó a los compinches para que llamaran a Rebeca anunciándole el secuestro y las condiciones para la liberación.

A los amigongos les faltó valor para hacer la llamada y lo consultaron con uno de los malandros del barrio, a quien le ofrecieron un parcito para que anunciara el secuestro, pero el caco era un experto en triquiñuelas y pidió que Osman fuera a su casa para encañonarlo y que él mismo le hablara a su mujer.

A los veinte minutos llegó Osman y el pelao lo amordazó y amarró a una silla. Enseguida lo encañonó y le envió la foto a Rebeca; segundos después le dijo a Osman que le gritara: ‘Me tienen secuestra'o, mami, solo Dios sabe cuándo volveré a la casa si es que regreso, piden $300'.

El grito de Rebeca se oyó en todo el vecindario, y las vecinas corrieron pensando que era asunto de muerte, y al enterarse del secuestro del vecino se lamentaron, pero al rato la consolaron con la idea de que podía ser una broma, que, de seguro, Osman estaría viendo un partido del Mundial y que ya volvería por ahí, pero mientras ellas hablaban, llamó el caco: ‘Trae la hp plata en menos de dos horas o te mando una oreja para que tu hijita se la coma asada hoy en el Día del Padre'

Oírlo y caer con un faracho de puro nervio fueron casi simultáneos.

El desmayo le impidió contestar las siguientes llamadas, y esto enfureció al malandro que les jugó chueco a los amigos de Osman, e hizo realidad el secuestro impidiéndole al infielazo moverse para donde la amante.

‘De aquí no se mueve nadie si no me pagan lo que pedí por hacer la llamada, eso más $300 panchos que perdí en las apuestas del fútbol, y esa plata sale aquí o de verdad les cuereo a su amigo', gritó el malandrín cuando los amigos de Osman intentaron retirarse. Al anochecer, desesperados todos, Osman llamó a su madre para que trajera el dinero del caco, quien, apenas tuvo la plata en la mano, los sacó de su guarida a punta de golpes con el arma de fuego. Eran medianoche cuando Osman volvió a su casa, donde sí le creyeron lo del secuestro, no así Aixa, quien no lo dejó ni entrar la próxima vez, segura de que lo del secuestro era falsedad, que era una excusa de Osman, al que acusaba de haber pasado todo el día muy feliz con su mujer, y de no haber intentado siquiera complacerla a ella.

