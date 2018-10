Sospecha de que él no sabe complacerla

martes 2 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Hola Paysita. Necesito que me ayudes con algunas señales que indican que mi pareja no me sabe hacer sexo oral.

Bueno... te pasaré algunos datos. Cambia de táctica cuando estás a punto de llegar al clímax: Estás muy concentrada, te está encantando lo que te está haciendo y cuando estás casi a punto de alcanzar ese orgasmo, de repente cambia la táctica y empieza a mover la lengua de lado a lado en lugar de en forma circular que es como lo estaba haciendo. Usa más los dedos que la lengua: Los labios y la lengua son capaces de hacernos sentir sensaciones inigualables en el sexo y en una buena dosis de sexo oral es obvio que esperes que estas sean las armas que tu chico utilice para darte placer. Usa los dientes: Aunque algún pequeño mordiquisto puede resultar muy excitante, en el sexo oral hay que tener mucho cuidado y evitar que los dientes entren en juego. Estás disfrutando de lo que crees que es una buena sesión de sexo y de repente sientes como él succiona tu clítoris de forma brusca.