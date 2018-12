Sorpréndelo con un regalo sexy

Ponte creativa y piensa en cómo sorprenderlo

EXCITANTE

Sé creativa y sorprende a tu pareja con regalos o pequeños detalles.

Cosmética sensual

La cosmética sensual es otra de las opciones más acertadas a la hora de un regalo muy ‘útil' del que podréis disfrutar los dos. Aceites esenciales, cremas o lociones con agradables fragancias para disfrutar de un masaje que despierte al máximo vuestros sentidos. Muchas de de ellas son además ‘comestibles', con sabores tan irresistibles como la miel, la fresa o el chocolate. Caricias y besos de lo más dulces ¿por qué no probar?

Lencería sexy

La lencería es otro de los regalos infalibles a la hora de sorprender a tu pareja. Seguro que a él le encantará verte especialmente sexy con un corpiño, un insinuante tanga o unas medias con liguero… pero lo que es menos probable que espere es que sea él quien tenga que lucir con garbo unos slips arrebatadores y si se trata de ropa interior masculina comestible seguro que no dudará en ponérselos para ti.

Un juego muy picante

Una tranquila tarde puede deparar finales inesperados si sorprendes a tu pareja con un simpático juego de mesa no apto para niños. Seguro que hace mucho tiempo que nadie le regala algo así. "La Pirámide del Amor", "69 El juego de la pareja" o el "Nookii" son juegos que poco tienen que ver con el parchís. Se basan en hacer una serie de preguntas a tu pareja que, según los fallos o aciertos, suponen una serie de ‘prendas' atrevidas y originales que pueden resultar de lo más divertidas y sugerentes. Risas seguras y quizá mucho más.

Ve más allá de los regalos usuales en fin de año y su cumpleaños y hazle regalos simplemente porque sí. Intenta sorprender a tu pareja con un almuerzo en un lindo restaurante o unos tickets para una película que él o ella ha estado esperando para ver.

Muchos hombres no son muy románticos, pero eso no signifique que no les guste este tipo de detalles. Además, las muestras de amor de este tipo, no tienen que ser algo que solo disfrute él.