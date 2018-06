Sociedad Investigadores chinos descubren gen clave en fertilidad de mujeres

martes 19 de junio de 2018 - 8:34 a.m.

Los hallazgos son decepcionantes respecto a la posibilidad de prevención

Investigadores chinos han descubierto que un gen llamado MTOR desempeña un papel clave en la capacidad de los ovarios de las mujeres de liberar óvulos sanos.

Los científicos de todo el mundo consideran que el MTOR, abreviatura en inglés de objetivo mecanístico de rapamicina, es un integrante de vías que encienden y apagan genes, o provocan que las células se muevan.

Es responsable de regular el crecimiento, la proliferación y la diferenciación de las células. Investigadores de la Universidad Médica de Nanjing realizaron experimentos con ratones y trataron de desactivar los genes MTOR en todas las etapas del desarrollo de los óvulos.

Así descubrieron que una vez las vías del MTOR eran desactivadas, los ratones hembra no podían liberar óvulos sanos, lo que provocaba infertilidad.

Los hallazgos son decepcionantes respecto a la posibilidad de prevenir este apagón, sin embargo "Puede que no sea necesario examinar si el gen MTOR funciona o muta en los exámenes previos al embarazo", indicó Zhang Teng, el director de la investigación.

"Porque sin el gen es casi imposible tener un óvulo viable, y el gen realiza su función en el desarrollo de los óvulos desde antes del nacimiento de la mujer", explicó.

Para facilitar un trayecto óptimo para el MTOR, Zhang recomienda a las mujeres en edad fértil mantener una dieta y un estilo de vida sanos, hacer ejercicio de manera razonable y evitar el estrés excesivo.

La investigación fue publicada recientemente en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences.