Sin escapatoria

jueves 28 de diciembre de 2017 - 12:00 a.m.

Entre las que llegaron a recibirlo había varias con más belleza y atributos que cualquier capitalina

Alfredo vivía una agonía insufrible, el plazo dado por sus dos mujeres estaba por finalizar y a cada segundo llegaban los chats ‘recuerda lo que prometiste'. Mientras Elba y Jilma escribían el intermitente recorderis, Alfredo agonizaba porque no tenía fuerzas suficientes para despedirse para siempre de Elba, y lo mismo sentía cuando ponía a Jilma en la balanza de ser ella la dejada.

Su desventura comenzó justo la noche de Año Viejo, cuando las dos mujeres se le presentaron, juntas por primera vez, y lo emplazaron: ‘Eliges, no puedes seguir toda la vida, no es justo para nosotras, que somos las que en esta relación ponemos el dolor y las lágrimas, de manera que tienes casi todo este año, y esa respuesta nos la das tres días antes de que termine el año, y la que elijas disfrutará el Año Nuevo, pero la dejada tendrá 72 horas de gracia para limpiarse las lágrimas y recibir el 2018 tranquila, no hay agonía más dura que la duda de si hay otra', le dijeron, y Alfredo aceptó y pasó el año entero tranquilo con sus dos mujeres, ni recordaba el plazo, salvo cuando ellas, melosas, se le recostaban en el pecho y le preguntaban si ya había pensado en la elección.

‘Dejen ese tema, las dos son el amor de mi vida, ayer, hoy, mañana y siempre', contestaba, y la enamorada en turno imploraba ser la elegida, lo que provocaba que el encuentro terminara en arrumacos mientras Alfredo le daba largas con la intención de que las dos sufridas pasaran ese dato a la memoria del olvido, lo que no logró porque apenas pasó la fiesta navideña, las damitas arreciaron en sus recordatorios del caso y la mente del hombre se llenó de pensamientos angustiantes que creyó solucionar cuando se le ocurrió que lo mejor era darse por desaparecido y retirarse a vivir a otras provincias.

El primer paso fue cambiar de chip para que ninguna se pudiera comunicar con él mientras armaba su desaparición. Recordó, entonces, a la tía Josefina, cuya casa estaba perdida en el riñón central de El Chirriscazo, y allá se encaminó apenas sacó toda la platita y vendió los pocos muebles que tenía en su cuartito de alquiler. ‘Por fin libre, por fin me las quité de encima, ya me tenían cabreado con su peleadera, soy, después de muchos años, un hombre libre como el viento y como los pájaros', pensaba mientras el bus iniciaba el recorrido nocturno rumbo al interior. Aún no amanecía cuando ya encaminaba sus pasos rumbo a la montaña, donde pensaba quedarse para siempre, libre al fin.

Mientras caminaba por los caminos lodosos fortalecía su idea de renunciar a los asuntos de hombre, ‘no quiero nada con ninguna, renuncio a ellas para siempre, solo saben dar problemas y están llenas de egoísmo, nada les costaba compartirme, pero pedirles eso es demasiado', se dijo cuando llegó a la casa de su tía, que lo recibió feliz y al rato fueron llegando familiares y lugareños a darle la bienvenida, y antes de que aquellos se retiraran, ya Alfredo sentía debilitada la idea de renunciar a la pasión por las mujeres, porque entre las que llegaron a recibirlo había varias con más belleza y atributo que cualquier capitalina, aparte de que tenían un carácter amable y la risa les adornaba el rostro permanentemente.

Mientras Alfredo se adaptaba a la vida interiorana, en la capital se desangraban las dos mujeres en busca de una pista del paradero de su hombre; fue Elba la que recordó a la tía de El Chirriscazo y se lo compartió a la rival, dispuesta hasta a irse juntas a buscar a Alfredo para que les dijera cara a cara a quién había elegido. Contrario a la angustia femenina, Alfredo andaba feliz en el campo, y estaba armando un muñeco de Año Viejo cuando, unas horas antes de que acabara el 2017, vio llegar llenas de lodo a Elba y a Jilma, quienes apenas lo vieron se le abalanzaron a preguntarle si ya había hecho su elección.