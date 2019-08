Signos que son más especiales

viernes 16 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Hola Paysita. Quisiera saber qué tan cierto es el tema de los signos y el sexo. Me dijeron que los que son Cáncer son super tímidos.

La naturaleza del hombre Cáncer es de un ser misterioso, tímido y anhelante. Se trata de una persona más bien reservada al inicio de conocer a alguien, que tarda en coger confianza y mostrar su personalidad al 100%. Entre las principales características del hombre Cáncer destacan: Introvertido: no los son porque les falte simpatía o humor, sino porque no se dejan conocer con facilidad. Inseguro: el hombre Cáncer suele ser una persona a la que le falta confianza en sí misma. No es que necesite mucha, pero sí un pequeño empujón. La gracia es que, aunque es capaz de hacer colegas rápidamente, le costará mucho exponerse o contar sus intimidades de buenas a primeras. Analítico: el hombre nacido bajo Cáncer no suele ir hacia una idea u objetivo de manera directa. Suele darles muchas vueltas a sus emociones antes de decidir qué camino tomar.