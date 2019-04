Se siente acomplejado por el tamaño

jueves 4 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Tengo un problema, el tamaño de mi pene. No estoy conforme con eso me limita mucho a la hora de intentar algo con una chica me tira para atrás y siento vergüenza. Se habla de que el tamaño no importa y otros dicen que sí, yo no puedo más, no estoy tranquilo, no sé si habría algún método o algo para hacer crecer el pene porque la verdad que estoy bastante acomplejado.

Desgraciadamente para ti el pene no puede crecer, porque la mayoría de sus tejidos son extensibles y no se pueden crear células nuevas en tejidos extensibles. Aunque tu complejo no te deje creerlo, la mayoría de las chicas no reparan en el tamaño del pene de su compañero de cama, pero sí reparan y les afecto el uso que se haga de él. Si aprendes a dar masajes eróticos, a masturbar de mil formas a acariciar con imaginación, lo que tienes entre las piernas es secundario para cualquier chica, menos las fetichistas del tamaño que son muy poca y se parecen a los fetichistas del tamaño de las tetas.