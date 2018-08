Salvan suicida con cervezas

sábado 18 de agosto de 2018 - 12:01 a.m.

Lamentablemente el sujeto no bebió ni una sola gota de la bebida alcohólica, porque los paramédicos se lo llevaron rápidamente

INSÓLITO

En la ciudad de Saint Paul (Minnesota, Estados Unidos), dos samaritanos salvaron la vida de un hombre que trataba de suicidarse invitándole a beber cervezas, informan medios locales.

Jason Gaebel y Kwame Anderson se desplazaban en el camión repartidor de cervezas cuando vieron a un individuo amenazando con tirarse de un puente.

‘Oye, ¿qué estás haciendo?', ‘no tienes que saltar', agregó Anderson. ‘No me conoces, no te importa', respondió el suicida, a lo que Kwame contestó: ‘Si no me importara, no estaría aquí ahora'.

En ese momento, Anderson recordó las tácticas de negociación utilizadas por el personaje de Denzel Washington en la película ‘El plan perfecto' e intentó ganarse la confianza del sujeto.

Anderson corrió a sacar un ‘pack' de cervezas, abrió unos frascos e invitó al individuo. El sujeto se bajó y se acercó, aunque no logró tomar ni una gota de cerveza debido a que los paramédicos se lo llevaron a un hospital.