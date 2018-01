Rosalie, otra que oferta su virginidad

miércoles 31 de enero de 2018 - 12:01 a.m.

Quiere sacarle plata a su 'tesoro inexplorado'

OFERTA

Ofrecer la virginidad por dinero es algo que en los últimos años se ha convertido en la mejor estrategias de algunas jóvenes para salir de los problemas, que atraviesan ellas o su familia.

A esta estrategia se sumó Rosalie Pinho, de 19 años, quien esta pidiendo 372.000 dólares por su primera vez.

La subasta de la virginidad de esta chica, que es oriunda Minas Gerais, en Brasil, estará en línea durante tres semanas y llegará a su fin en la primera semana de mayo.

"Me gustaría que el valor llegue a 850, 000 euros; ¡será lo mejor que me haya pasado en mi vida", mencionó', resaltó la joven que no mostró fotos de ella.

La razón, según Rosalie, es que su familia ha enfrentado dificultades para poder sobrevivir en ocasiones.

El dinero que pide esta estudiante, de acuerdo a ella es suficiente para mudarse a una ciudad más grande, comprarle una casa a su madre y pagar su universidad.

En el diálogo con Daily Mail, Rosalie , indicó que también planea establecer su propio negocio.

Dijo que prefiere perder su virginidad de esta manera que con alguien que le rompa el corazón.

Esta oferta también la hizo en el 2016, Aleexandra Khefren, de 18 años que quería comprarle una casa a sus padres.

Lo mismo se repitió en el 2017 cuando Giselle de 19 años ha vendió su virginidad en el portal de Internet Cinderella Escorts por más de 2 millones de euros y también lo hizo la modelo italiana de 18 años, Nicole, quien pidió $3.8 millones a cambio de su virginidad.