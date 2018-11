Por reprobar otra vez el mismo año, padre pone a su hija a lavar

Seguramente en alguna ocasión durante tu vida estudiantil llegaste a escuchar la frase 'Tu único deber es estudiar', la cual se refiere a que sólo hay que preocuparse por obtener buenas calificaciones en la escuela.

Lamentablemente algunos estudiantes no aprovechany en lugar de acudir a clases para aprender sólo pierden el tiempo en distracciones, como una jovencita colombiana que fue expuesta por su decepcionado padre.

Recientemente se viralizó en redes un video en el que se observa cómo un padre castiga a su hija por haber reprobado el año por segunda ocasión. Como castigo la obliga a lavar su ropa a mano.

El video ya ha sido reproducido más de 8.5 millones de veces y compartido más de 220 mil.

¿Quieres ser ama de casa, cierto? No quieres prepararte, no quieres ser nadie en la vida, ¡pues vas a ser ama de casa!",dice el padre de Nicole Yuretsi, una alumna de 14 años de Girón (Santander, Colombia), luego de enterarse del pobre desempeño escolar de su hija.

El autor del material gráfico aclaró que su intención no es minimizar el trabajo de las mujeres que se dedican a las tareas del hogar por no haber tenido mejores oportunidades, sino recalcar que su hija no se había esforzado.

El video recibió más de 15 mil comentarios en Facebook. Aunque algunos usuarios expresaron su rechazo por el hecho de que el padre haya avergonzado a su hija públicamente, la mayoría aplaudió la actitud del hombre, interpretando ese castigo como una lección "ejemplar" que le servirá a la adolescente para corregir su actitud y no desperdiciar el sacrificio.