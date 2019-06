Repartió tangas para obtener votos

miércoles 12 de junio de 2019 - 12:01 a.m.

La candidata Soto le llovieron criticas por su peculiar regalo

Hay candidatos que hacen lo que sea para obtener votos, regalan dinero, comidas entre otros artículos, pero imagínate recibir unas ‘tangas blancas'.

Graciela Soto, del Frente Amplio Formoseño, candidata a concejala por Cambiemos en Formosa, Argentina, se le ocurrió regalar tangas en su campaña para captar el voto femenino. Tenían encaje envueltas en unos paquetes con su foto, su nombre y la frase ‘de mujer a mujer'.

No se en que estaba pensando esta candidata, quien en seguida le llovieron críticas por el inusual obsequio.

Soto salió al paso y se defendió al aclarar que ‘la campaña no se basó en la entrega de una ropa interior, nosotros tenemos proyectos'.

Además manifestó que ‘la ropa interior es algo significativo para la mujer, es una prenda que usamos a diario, y yo me preguntaba ¿Cuánto cuesta una ropa interior en Formosa? Las mujeres que me acompañan día a día decidieron hacer un paquetito para regalar como homenaje, como presente. Simplemente es eso, no es que la campaña se basó o se basa en la entrega de una ropa interior', resaltó la candidata a medios argentinos.

‘Nunca se le pidió el voto a cambio, simplemente se le daba en forma de presente a la mujer', alegó.

La candidata también ofreció disculpas si es que alguien se sintió ofendido por el regalo que daba. Además, Graciela Soto subrayó que su partido tiene propuestas y proyectos, más allá de dar obsequios.

Soto, quien es docente, repartió las tangas en las la vía pública Pero su iniciativa, no fue del todo rechazada ya que logró captar la atención de las transeúntes de esa provincia.