Quiere vender su esposo usado por $20

lunes 31 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

JOCOSO

Una mujer de 40 años de Hamburgo (Alemania) publicó un anuncio en Internet con el fin de vender a su esposo a través de la plataforma eBay. El precio del ‘artículo' era de 18 euros (unos 20 dólares) y figuraba como ítem ‘usado', informaron medios locales.

La mujer, cuyo nombre real no se publicó, es citada como Dorte L. y mencionó que al estar harta de su esposo decidió probar suerte en la Red y fijar un precio por su pareja basado en su número de la suerte.

Después de todo, no quería regalarlo, porque los interesados podían considerar que el hombre no valía la pena.

‘En los días previos a las festividades navideñas me di cuenta de que simplemente no encajábamos más. Me gustaría entregar a mi esposo. Se excluye el intercambio. Solicitudes por correo electrónico', señalaba el anuncio, de acuerdo a los reportes.

La vendedora aconsejaba retirar el ‘producto' antes de Navidad para que puedan probar su compra a la mañana siguiente.

En poco tiempo, el anuncio fue visto más de 100 veces antes de ser eliminado y no hubo interesados en la oferta.

Aparentemente, el marido de Dorte L. desconocía los ‘negocios' que había emprendido su esposa.