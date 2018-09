Lo quiere, pero con él no le va bien en el sexo

miércoles 12 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

Soy una chica de 23 años con novio estable y al que quiero muchísimo, por eso me duele tanto el hecho de que no soy capaz de arrancar bien el sexo con él. Desde hace bastantes meses he perdido el deseo sexual, no lubrico casi por él, y me he dado cuenta que con estímulos sexuales de internet no tengo ese problema

Lo que pides es muy difícil. El deseo sexual como todos los deseos, no se pueden tener a voluntad, están o no están. Lo que sucede es que el sexo es una actividad placentera por si misma, que puede estar ligada a un objeto, como pasa cuando nos enamoramos, o a una conducta cuando el sexo nos gusta en si mismo, por investigar o simplemente porque es placentero. Esto último es lo que suele llevar a tener relaciones sexuales a la mayoría dela gente, que usan de su imaginación o del morbo o de la curiosidad para tener relaciones sexuales y en las que el otro es bastante secundario. Te recomiendo que pongas en marcha tu fantasía, que imaginaes situaciones morbosas o incluso las pongas en práctica. que te olvides de que tu pareja es tu pareja y le veas como un objeto con el que imaginar fantasías.