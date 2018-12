Le da pudor confesar que a sus 26 es virgen

martes 25 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

El sexo es una aventura placentera, está más cerca de lo frívolo que del compromiso

Tengo 26 años y me da mucho pudor confesarlo, pero todavía soy virgen. Al principio, fue por mis creencias religiosas, pero ahora es porque no he conocido a nadie con quién entablar una relación que vaya más allá del sexo. Tengo miedo de que ese momento nunca llegue, ¿cómo me preparo?

El sexo no es nada mágico, ni místico, ni siquiera es una buena base para establecer una relación sólida. El sexo es una aventura placentera, está más cerca de lo frívolo que del compromiso. Si quieres tener relaciones sexuales tienes que cambiar tu pensamiento y empezar a pensar que el sexo en si sin aliños es bueno. Si estás esperando a la mujer de tu vida para tener relaciones sexuales no las vas a tener nunca porque esa mujer no existe, para encontrarla, tienes que conocer a muchas mujeres para poder elegir la mejor de todas ellas, y para esto has de experimentar en cualquier circunstancia. No te prepares, métete en el agua. Espero que todo marche bien y me dejas saber cómo te va en los próximos días.