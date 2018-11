Prepara el cutis para fin de año

martes 27 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

Exfolia y nutre tu piel

BELLA

Cuando llega fin de año se respira alegría y la gente está más feliz, con ganas de compartir y pasar tiempo con amigos y seres queridos, pero las mujeres también se preocupa por la belleza.

Te dejaré algunos consejos para que prepares tu cutis, rumbo a las fiestas de fin de año.

Hazte una limpieza facial. Puedes optar por acudir a un centro de estética para ponerte en manos de un profesional o, si prefieres realizarlo tú misma, empieza por colocarte una toalla tibia sobre el rostro para abrir los poros y, a continuación, aplícate el producto limpiador.

Ahora ya puedes exfoliar tu piel. Como sabes, la exfoliación es uno de los principios básicos de belleza. Mediante este procedimiento retiramos las células muertas, con lo que conseguimos una piel más luminosa y limpia y en condiciones óptimas para absorber los productos cosméticos que nos apliquemos a continuación.

Ponte una mascarilla hidratante o vitamínica sobre el rostro y déjala actuar durante 20 minutos.

Es el momento de aplicar una crema muy hidratante. Son especialmente recomendables las que contienen ácido hialurónico, ya que ayuda a mantener la piel en perfectas condiciones de hidratación y elasticidad.

Si quieres que tu piel no esté pálida, puedes utilizar toallitas autobronceadoras. Con ello conseguirás darle un tono más dorado.

Para el cuidado de la piel de las manos, pies y, en general, del resto del cuerpo, no olvides aplicarte una crema hidratante todos los días después de la ducha. Son muy aconsejables las que contienen vitamina E.

Atención

Lava tu rostro dos veces al día. Antes de que lleguen las fiestas deberás coger el hábito de lavarte la cara dos veces al día: una por la mañana y otra por la noche. Sólo podrás lavarte el rostro de forma extra si haces ejercicio o si te manchas.

Desmaquilla tu rostro todos los días. Es necesario que cojas el hábito de desmaquillar tu piel y que lo hagas cada noche, no te vayas a dormir con el maquillaje puesto. Si no haces caso a esta recomendación se te obstruirán los poros y muy probablemente tengas acné o manchas no deseadas.

Invierte en maquillaje. Una idea excelente es que inviertas en buen maquillaje como correctores de calidad –ojeras y manchas- y también en buenas bases de maquillaje para poder mostrar una buena tez.