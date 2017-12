Plan B en Navidad

lunes 25 de diciembre de 2017 - 12:01 a.m.

Cuando se acostaron ya Arnoldo había perdido la esperanza de enviarle un mensaje a Elvia

Arnoldo estaba bajo la lupa de su mujer, Jazmel, quien desde la medianoche, cuando le dio el abrazo de Nochebuena, se le pegó como una ladilla y no le quitó la vista de encima, sobre todo cuando el pobre hombre sacaba su celular para leer un chat, ya que pensar en enviarle, aunque fuera el mensaje de felicitación a Elvia, su amante, era misión imposible. Cuando lo vio meterse al baño, le quitó el celular con la excusa de que en ese cuartito había millones de millones de bacterias capaces de acabar con la familia en un descuido.

Cuando se acostaron, a golpe de dos de la madrugada, ya Arnoldo había perdido la esperanza de enviarle un mensaje a Elvia, y por su mente pasaron ideas funestas, porque ella le había contado un sueño reciente: caminaba sola por la playa, de noche, llamándolo desesperadamente. Así lo hizo por horas hasta que otros caminantes nocturnos le dijeron que era en vano llamarlo: ‘El mar no devuelve lo que se lleva, mucho menos si es un infiel, prefiere tragárselos para que no sigan jodiendo a las mujeres, el mar se cobra caro las lágrimas femeninas, así que coja rumbo que ese hp quemón, que no la quería ni a usted ni a su esposa, ya está bien clavado y muertecito en las profundidades del mar', le dijeron al son de un cantito lúgubre aquellos desconocidos.

‘Ese sueño es como un aviso de que en estas Navidades nos dejaremos', le había dicho Elvia, pero Arnoldo la consoló con la promesa de estar muy pendiente de ella aunque fuera por chat. ‘En estos tres días de asueto te voy a chatear a cada minuto', le dijo rotundo al despedirse, seguro de que Jazmel no le permitía salir solo en los días de asueto, mucho menos ahora que andaba arisca y con los ojos pelados y el oído aguzado. A pesar de que la había tenido en la mente todo el día, de que había asado el jamón y preparado la cena navideña pensando en ella había sido imposible chatearle y menos llamarla. El ánimo lo tenía en el piso cuando su mujer se le arrimó en busca de su esencia, y no pudo hacerle nada, suavemente la empujó y le explicó que estaba con el estómago revuelto: ‘La combinación de ensalada con pinta me pateó el hígado', le dijo con una tristeza profunda a su mujer, tanta que ella la percibió y lo agarró a bofetones exigiéndole la verdad: ‘No mientas, dime que ch… te pasa, estás a punto de llorar, dime la verdad o te echo afuera hoy mismo, no me importa un carajo que sea Navidad'.

Pero Arnoldo, que quería que sus hijos crecieran en un hogar completo para que no sufrieran lo que él vivió cuando una mala mujer se antojó de su padre y aquel trocó en odio el amor que antes de conocerla sentía por él, su madre y sus hermanos, y las atenciones y el amparo que les brindaba las cambió por abandono y maltrato, dándoles con rabia un par de dólares de manutención, dolido por ese recuerdo lejano se paró como Piñango y le respondió a su mujer como ella esperaba, gracias al invaluable recurso de la imaginación: pensando que era con Elvia con quien estaba haciendo el amor. El esfuerzo mental lo durmió dos horas, de la cama fue directo para el baño, pero estaba a un tris de entrar cuando oyó la voz de Jazmel: ‘Dame esa vaina'.

Le arrebató el aparato, le sacó el chip y la batería, y los puso debajo de la almohada: ‘A ver si de aquí los vas a sacar', le gritó. ‘Me largo ya', anunció Arnoldo, y se subió a su carro ante los ruegos de Jazmel pidiéndole que no los abandonara. ‘Solo voy a meditar en el hp auto, déjame solo', exigió Arnoldo, y su mujer le concedió la tregua sin imaginar que en la oscuridad su marido no dormía, sino que había sacado un celular extra que guardaba debajo del asiento y se daba gusto hablando con Elvia.