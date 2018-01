Perfil trasquilado

viernes 26 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

El pregón favorito de Enrique, cuando estaba borracho, condición que con seguridad era suya los viernes, sábado y domingo, era: ‘A las feas que las mantengan sus papás'.

La ocurrencia surgía por culpa del borrachín que siempre le preguntaba a los compañeros de vidrio ¿quieren casarse con una mujer bonita o con una mujer fea?

El primero en contestar era Enrique, aclarando que las feas no estaban en su lista para darles el apellido, porque mucho se zurraba él en la construcción como para alimentar y vestir a una dama poco agraciada. Agregaba jocoso y burlón: ‘Mi perfil para la que sea mi esposa es: linda, delgada y con buenas curvas y, ojo, sin llantas'.

El vicio del vidrio le mandó al carajo sus aspiraciones, porque se fue borracho para la fiesta de las bodas de oro de un pariente y de allá regresó acompañado de Mileika, quien era la antítesis de su famoso perfil. Sus vecinos, que le conocían la maña, lejos de envidiarlo se burlaban de él, y comentaban que la guialcita tenía cara de hambre y cuerpo de nevera. Pero Mileika, con todo y su cara de fea y su figura de armario, tenía dos cualidades que embellecen a cualquier desgarbada: manos de chef, hasta un huevito frito le quedaba de rechupete, y desde la primera vez en la intimidad mostró que ‘sí lo hacía sabroso', mucho arte debajo y arriba de las sábanas y buena disposición siempre, por lo que Enrique fue olvidando su fanfarronada y empezó a quererla como un loco, tanto que hasta la celaba, a unos vecinos les reclamó airado que no le piropearan a Mileika cuando salía al minisúper con su pantaloncito rojo que revelaba el tamaño descomunal de su parte central.

Los lugareños no le pararon bola, amablemente le dijeron: ‘No se preocupe, vecino Enrique, nosotros solo miramos el menú de la casa'.

Antes del año de casados, ya Enrique planeaba legalizar la unión ante un juez. Se sentía tan enamorado que temía que le ocurriera un accidente irreversible y que su Mileika quedara desamparada económicamente. Fue por esos días que llegó al barrio el sobrino de una vecina, el chiquillo venía a tramitar su ingreso a la universidad. Del interior lo habían enviado confiados en que la tía lo acompañaría a todas las gestiones, porque el pelao no sabía cómo moverse en la ciudad. La misma tarde que arribó a la gran terminal, llamaron a la pariente para un trabajo, por lo que aquella le pidió el favor a Mileika de que lo llevara ella. A Enrique no le pareció mala la idea, porque también quería que su mujer siguiera estudios superiores: ‘Quiero que sigas la universidad, mami, tú no sabes si de allá arriba me mandan a buscar pronto y quiero que estés preparada para salir a buscar un trabajo'.

El trámite de ingreso duró una semana. Enrique estaba feliz porque su mujercita también se había inscrito y él estaba dispuesto a pagarle la carrera completa. La alegría no le duró mucho, porque esa misma noche, al salir del baño, la oyó decir por teléfono: ‘No me llames a esta hora porque mi papá es medio anticuado y no le gusta que nos llamen tan tarde ni a mis hermanas ni a mí'.

Se desveló él toda la noche, atormentado por la espina que se le quedó trabada en el centro del alma. Pasó por la casa de la vecina para reclamarle al sobrino, pero este negó toda responsabilidad en la llamada, y Enrique lo acosó tanto que la tía tuvo que intervenir. Tras un interrogatorio intenso, el muchacho confesó que las veces que Mileika lo acompañó a los trámites también iba con ellos un joven fulo que no era panameño. Regresó para enfrentarla, y su mujer le contestó con la verdad: tenía otro y a ese le había dicho que era soltera y que vivía con sus papás.

Tuvo Enrique que reunir todas sus fuerzas para dejarla, pero antes de irse le preguntó si ella aún lo quería. Fue peor para él, porque Mileika le contestó burlona: ‘Cero bolero, a los feítos solo los quieren sus mamás'.