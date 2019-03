Pareja imposible

sábado 30 de marzo de 2019 - 12:00 a.m.

Una de las inspectoras se le fajó y la increpó ‘a ver si vas a pasar por encima de mi autoridad y de mi cuerpo

Adriana voló para el colegio apenas su hija Leomary regresó y comentó que varias veces la profesora la confundía con una pelaíta de otro grupo. ‘La pelá se llama Linda Castro', aseguró la chiquilla y eso fue como repetirle la dosis de ira a Adriana, que se presentó en el colegio y trató de entrar por encima de las inspectoras y de todos los encargados de custodiar el acceso a los pabellones donde, gracias a Dios, ya no estaba la profesora Jesusa, quien ignoraba por completo que confundir a Leomary con Linda era peor que despertar un huracán en reposo por catorce años.

Una de las inspectoras se le fajó y la increpó ‘a ver si vas a pasar por encima de mi autoridad y de mi cuerpo, dale, inténtalo, derríbame, túmbame, atrévete a moverme de este sitio para darle paso a tu corpulencia, te dije que hoy no es día de visita, que en este colegio hay reglas y que aquí no se permite asolearle la madre a ninguna educadora y para que sepas, esa que tú andas buscando es de las que no se deja de nadie, de lo que traes llevarás duplicado si crees que le vas a meter los pelos para adentro, esa viene de Panamá, y de allá de esas zonas rojas donde no sobrevive nadie que no sepa pelear a puño limpio o con filo'.

Como no pudo entrar al centro educativo, cogió para el trabajo de su marido, el pobre Leandro, a quien ella, desde muchos años, le reclamaba a diario un desliz del susodicho con una mujer del pueblo, la misma que, ‘inexplicablemente', salió embarazada al mismo tiempo que ella, y nunca se había sabido quién era el padre de la criatura.

En el trabajo de Leandro también trataron de impedirle la entrada, pero en el primer filtro aprovechó que el seguridad estaba chateando con la amante para cuadrar una salida, y en ese momento en que llegó Adriana vuelta el diablo, los del amor prohibido tocaban el punto sensitivo del pago del push, ella opinaba que a él le correspondía el 80%, y él argumentaba que como los dos gozaban, la vaina debería ser 50% cada uno.

Así pasó a la recepción, donde las pelás no la pudieron contener, porque andaban en tacones y ropa elegante, por lo que Adriana y su ira llegaron hasta donde Leandro cumplía su trabajo a carta cabal. Y llegó gritándole y sacudiéndolo como si este fuera un chiquillo, y fue eso lo que lo encorajinó y no reparó en jamaquearla al tiempo que le gritaba que se sacara esa loca idea de la cabeza, que esa mujer y él eran una pareja imposible, ‘no me veo yo emparejado con esa guial tan desnutrida y ajada, métete en la mente que esa relación es impensable, imposible y le aconsejó que se mirara en un espejo para que pudiera comparar la belleza y el atractivo de ella con el de la mujer aquella.

‘Ella no puede competir contigo, porque no hay punto de comparación, y si no te vas ahora mismo me voy esta misma noche de la casa, estoy harto', aseguró Leandro, y Adriana se fue, pero en el camino decidió ir a la casa de la fea a preguntarle, por caridad, quién era el papá de su hija Linda.

La mujer la miró raro, y Adriana pudo comprobar que de verdad era menos agraciada que ella, pero se le disparó el azúcar cuando la fea le dijo que el papá de su Linda era Leandro, pero que ella nunca había querido que él la inscribiera, y que tampoco le aceptaba plata. ‘Yo no vendo mi cuerpo, señora, no lo vendo, cuando su marido viene los sábados a buscar saladito, yo no le cobro nada, porque a mí no me interesa la plata de ustedes, además, mi hija no necesita nada de su familia, ustedes allá y nosotras acá', le dijo la fea a la bella que a duras penas llegó a su hogar, de donde se la llevaron luego al hospital. Así de duro fue el golpe de la fea.