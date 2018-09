El número 11

sábado 8 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

Siempre he estado clarita en que la vida devuelve golpe por golpe, y que todo lo que uno hace se le regresa igual o peor. ‘Tú no te llevaste a un ...

Siempre he estado clarita en que la vida devuelve golpe por golpe, y que todo lo que uno hace se le regresa igual o peor. ‘Tú no te llevaste a un santo', le grité a mi hija Inés la tarde en que regresó llorando a gritos porque ‘sospechaba' que su marido Sócrates la estaba engañando.

‘Tú sabías que hombre casado que engaña a su mujer es como el perro que come huevo, ni aunque le quemen el hocico con brasa viva dejará de comerse lo que le gusta, además, yo te lo dije clarito ‘así mismo como hoy deja a la esposa con los hijos pequeños para irse contigo, así mismo en unos años te dejará a ti y a tus hijos para irse con otra', le recordé, con pelos y señales, a mi hija todos los detalles de su osadía de destruir el hogar ajeno para construir el de ella.

Inés no le paró bola a mi regaño, y me habló de ir donde una señora para que esta le diera unas recetas que aquietaran a Sócrates.

Pura pérdida del bolsillo y del tiempo resultó la primera visita a la señora aquietamaridos, llamada Kalandra, quien exigió un platal solo por ‘oír el caso', luego nos indicó que para ‘empezar el trabajo' necesitaba una docena de calzoncillos sucios de Sócrates, que eso era imprescindible para el éxito del trabajito y que regresáramos cuando hubiéramos reunido esa cantidad.

‘Los traen en un cartucho oscuro y bien cerrado, para que no se contaminen en el bus y para que no pierdan olor', nos advirtió Kalandra cuando mi hija le suplicó que le dijera algo, algún indicio de quién era la que le estaba goloseando su manduco.

La bruja, sin responderle a Inés, le quitó el sostén y entró en un cuartito oloroso a una mezcla de hierbas, masculló unas oraciones, no sé si en latín o en alguna otra lengua muerta, mientras estrujaba el sostén de mi hija que la miraba como quien mira al médico que tiene en sus manos un examen de gravedad.

Inés parecía un alma en pena, de repente, Kalandra, sin soltar el sostén, dijo: Este marido tuyo era ajeno, ¿verdad?, y le gustan las pelaítas, ¿verdad? Yo contesté sí, sí. Y añadí: ‘Ella era mucho más joven que la esposa, por eso se lo quitó con facilidad'.

Otra vez la mujer masculló sus oraciones y luego nos soltó el mensaje oculto en el sostén de Inés: ‘Sí, hay otra, parece que no te llevaste ningún santo cuando se lo quitaste a la otra, la nueva es de tu misma familia y sospecho que está preñada, pero eso lo sabré cuando me traigas los doce calzoncillos sucios'.

Mi hija cayó en cama por la revelación de Kalandra, pero no desistió de su empeño de seguir el tratamiento para que Sócrates no la dejara; me tocó a mí ir juntando los calzoncillos sucios para el remedio, porque Inés se la pasaba llorando y mirando el reloj en su afán de que los días corrieran para recoger la muestra íntima y llevársela a Kalandra, quien le había prometido ponerse a trabajar enseguida para amarrar a Sócrates, que se mostraba indiferente ante la supuesta gastritis que mantenía encamada a su esposa.

Una noche intenté reclamarle, pero me contestó groseramente: ‘Usted no se meta en lo mío, que bien que sabía que yo no era ningún santo, por qué no educó a su hija como Dios manda y le enseñó que lo ajeno se respeta'.

Me quedé muda por esa reacción, y recordé que la primera esposa de Sócrates contaba eso mismo, que él desde que conoció a Inés se puso violento y malcriado con ella y con los hijitos. No le dije nada a mi hija, quien estaba algo contenta porque ya teníamos diez calzoncillos recolectados.

‘Solo nos faltan dos para llevárselos a Kalandra y que se ponga a trabajar de inmediato', me dijo Inés bastante animada. Pero no alcanzamos a meter en el cartucho oscuro los doce calzoncillos, cuando nos faltaba uno, solamente uno, Sócrates se fue de la casa con la hija de la prima de Inés.