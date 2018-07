Nueva posición

lunes 23 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Las horas perdidas en esos debates son muchas, siempre sin consecuencias para los colaboradores

En todas las oficinas abundan los cuentos de cama, sobre todo los de las compañeras con matrimonios añosos que lo hacen más veces y con más ardor que cualquier pareja joven y recién casada. Las historias infladas están a la orden del día, ahora avivadas por la tecnología que les permite el trasiego de videos pornográficos y cuanto material sirve para encender a los ociosos.

Las horas perdidas en esos debates son muchas, siempre sin consecuencias para los colaboradores, pero esta vez terminó con un despido, la pega empezó porque Marilú comentó que había descubierto una nueva posición y que con esta ella había visto hasta las galaxias, y que el esposo se había quedado cortito.

Ante el hallazgo, enseguida se juntó un grupo nutrido de compañeros de ambos sexos deseosos de oír y ver la descripción que Marilú anunció que haría para que todos estuvieran en la misma sintonía y pudieran ponerla en práctica el lunes en la noche para recargar baterías y aguantar el combate laboral de la semana:

Añadió para ponerle más picante al tema: ‘Los sábados y los domingos no le doy tregua a mi marido, a veces no comemos en todo el día dándole al cuerpo', anunció y los interesados subieron sus alertas para no perderse ningún detalle.

Luego, hizo como la docente aquella, pidió espacio y quitó de un escritorio todo lo que allí había, a los curiosos se les alteró la respiración, y varias se sonrojaron temiendo que de un momento a otro, Marilú se desvistiera o se pusiera en una posición vergonzosa. ‘Miren, atentos, cállense y abran bien los oídos y los ojos, que les voy a explicar cómo es que es la posición que yo descubrí', dijo y se sacó el sostén ante los grititos de varias y los ojos lujuriosos de los varones.

De una esquina le gritaron: ‘Marilú, por favor, tú andas en falda, déjate de locuras y bájate de ese escritorio, puedes hacer un dibujo en el tablero, no te arriesgues a que aparezca el jefe y nos boten a todos, bájate, por Dios Santo'.

Imposible, Marilú se sentía lujuriosa y no atendió el llamado a la cordura. El grito de vergüenza femenina brotó imp arable y sonoro cuando la ‘maestra' separó las piernas y puso una en vertical diciendo: ‘Primero la derecha y luego se voltean…'. No pudo terminar, porque Dioselina le bajó la pierna diciéndole: ‘Deja el relajo, por favor, dónde está tu ética femenina'. Hablarle de esto fue como ofenderle la madre, Marilú se levantó iracunda llamándola con las peores palabras, y cuando le amagó cerca del rostro, Dioselina se le enfrentó, pero del grupo una voz femenina le pidió que no se enfrentara con la experta en maromas de cama.

‘No discutas con ella, recuerda que tú eres una mujer respetable y con clase', le dijo aquella a Dioselina. ‘Así mismo es, así mismo es', agregó un compañero que siempre había admirado las maneras elegantes de esta.

‘O sea que yo no soy respetable', gritó Marilú y le mandó un barrejobo a la compañera que había insinuado que ella no era fina. ‘Coge, y no vuelvas a decirme racataca, y coge tú también', le gritó al compañero bocón.

El hablador ignoró la bofetada, pero cuando la vio levantar una silla para darle se defendió empujándola, lo que avivó la furia de Marilú que no paraba de gritar ofendida porque habían insinuado que ella era una ordinaria. ‘Aquí todas abren las piernas, así que aquí no hay ninguna hp dama respetable', pregonaba descontrolada. Todos volvieron a sus puestos, pero cuando Dioselina pasó frente a ella le tiró un manotazo y le advirtió: ‘Si de verdad eres una dama respetable te lo aguantas y si me lo devuelves, agárrate, porque lo que viene bajando es puñete'. Dioselina no pudo digerir la provocación y le devolvió el manotazo, cayeron al piso enfrascadas y así las encontró el gerente, quien solo despidió a Marilú, y afirmó. ‘Dioselina se queda, porque en la empresa estamos orgullosos de contar con una dama respetable como ella'. Todos pasaron el resto del día comentando: ‘El caché manda, los runchos para su casa'.

Ojo: El gemido engaña, pero la humedad ¡NO!