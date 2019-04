Nuera de plástico

jueves 4 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Las chismosas del barrio le habían insinuado a Graciela que sospechaban que su amado hijo había probado la mano de Elvia

Graciela no era jodida, como decían quienes la conocían, sino que no soportaba a la nuera, Elvia, una mujer de protuberancias llamativas que no viajaron con ella y la cigüeña; ella las fue adquiriendo tras grandes sacrificios; y cuando estas requirieron reemplazo, ya había engatusado a Rodrigo, el hijo de Graciela, quien decía que hasta el mismo Satán se le quedaría corto si alguna ociosa se atreviera a decirle una de esas tres palabras a ella o a Rodrigo: maldito, necio, desgraciado.

El hijito le hacía groserías a ella y a otros, pero a su mujer Elvia no se atrevía ni a mirarla mal, porque la bella heredó de su madre un carácter fuerte y desde el noviazgo era ella quien marcaba el compás.

Las chismosas del barrio le habían insinuado a Graciela que sospechaban que su amado hijo había probado la mano de Elvia. Esto se le quedó atorado en el pecho a Graciela y a aquellas les dijo: "Iré a la fiesta del primer año de ellos, porque quiero probar eso, y sepan que al menor indicio me vuelo encima de esa y la pongo a comer tierra, que no crea que porque es paliducha va a someter a mi hijo, la voy a bajar de esa nube, siempre con esos aires de bella y todo lo que luce es falso, desde las pestañas hasta el c… y los melones que le pagó el que yo parí, que no se me resbale porque la ubico, y nos vamos a ver la sangre'.

Aquellas quedaron aculilladas, pero por más que trataron de sacar el cuerpo tuvieron que ir a la fiesta, adonde llegaron con el Jesús en la boca, implorándole que Elvia se portara como Dios manda, lo que fue así porque aquella andaba afanada en lucir su trasero y sus melones nuevos, y no en ofender al marido, quien quedó borrachito con el trago del brindis por las bodas de papel.

‘Huy, tienes hígado flojo', le dijo Librada, la suegra, y eso ofendió a Rodrigo que soltó el primer dardo preguntando: ‘Cuál es el vino más amargo', y como nadie contestaba, él gritó: ‘Vino ‘Mi Suegra', jajajá', ese es el más amargo'.

También gritó: ‘Quiero a mi suegra como a las estrellas, bieeeeeeeeen lejoooooooooos'.

Hasta Elvia celebró el chiste en contra de su madrecita, quien amarró la cara y traguito a traguito terminó su cerveza; entonces, caminó hacia un grupo en el que celebraban un videíto en el celular. ‘Ese es el perro que voy a comprar yo', agregó Rodrigo, y Librada se encorajinó y exigió ver el video, pero nadie la atendió, por lo que les arrebató el celular gritándoles: ‘Ese mariconcito ñañeco me las pagará'.

Elvia, que sonreía permanentemente porque todos le alababan su trasero, le pidió a la madre que dejara el espectáculo y se comportara a la altura de la mamá de Rodrigo, que calladita en una esquina tomaba agua y miraba.

Librada se molestó por el comentario de la hija, pero no protestó, porque una invitada de la tercera edad le comentó el contenido del video: ‘Es un perro lujurioso que intenta cogerse a una vieja, y Rodrigo dijo que va a comprar un perro de esos, seguro que para que la complazca a usted'.

A Librada se le revolvieron los cuarenta años de viudez complaciéndose solo con sus deditos, y la cegaron, se le abalanzó a Rodrigo y le arañó la cara gritándole: ‘Maldito, mil veces necio, infeliz y desgraciado, que ese perro se coja a tu madre que te parió'.

Oírla y venírsele encima fueron casi simultáneos. Le cayó Graciela iracunda y así mismo la recibió Librada, ahora enfrentadas en un combate violento y a mano limpia.

Fue tal la riña que tuvieron que formar dos grupos para separarlas, y a ninguna se declaró vencedora, porque ambas quedaron vueltas leña.

El hecho casi les cuesta el divorcio, pero Rodrigo no volvió a ofender a su suegra, y Elvia no repitió los regaños, porque le dio culillo ver cómo Graciela movía las manos, la habilidad para desquitar puñetes y para moverse en el improvisado ring.