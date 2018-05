Le molestan las caricias en el clítoris

domingo 13 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

Hola Paysita ¿Por qué me duele cuando él me acaricia el clítoris, siempre me pasa, aunque me trate con mucha delicadeza, aún así siento dolor, será que tengo algún problema?

Muchos hombres, ya sea por su poca experiencia o porque sus parejas no los orientan sobre cómo desean ser acariciadas, tienen tendencia a hacerlo como lo hacen con sus propios genitales; es decir, con movimientos bruscos, frotaciones intensas y, aun sin quererlo, provocan dolor o sensaciones completamente opuestas a las que persiguen. El clítoris debe ser estimulado con suavidad, con los movimientos y la cadencia que cada una de prefiera; a algunas les da más placer la estimulación circular; a otras, los roces de arriba abajo, y muchas más singularidades, de acuerdo con cómo vive el erotismo cada mujer. De manera que tienes que atréverte a decirle exactamente cómo quieres que te acaricie y, si hacer falta, mostrarle cómo lo haces tú cuando te masturbas. Ganaréis los dos en placer y vuestra relación también se verá beneficiada.