Malapaga

domingo 31 de diciembre de 2017 - 12:00 a.m.

Nada más peligroso para un adúltero que una amante despechada. Venecio llevaba años en una relación extramarital con Alison, de carácter jodido y temple de mujer brava, solo él la ponía mansita. Cuando se enredaron, este le dijo que las relaciones conyugales andaban a una rayita del punto final, pero que se mantenía en el hogar por los niños, y le aseguró que aquella, la esposa, no le inspiraba nada ya, ‘no me dan pero ni ganas de pellizcarle el brazo', repetía el infiel, y Alison cayó en el juego, del que abrió los ojos cuando aquella descubrió el queme y le puso el divorcio, al que no accedió Venecio, al contrario, suplicó y quedó de nuevo más enamorado que nunca de la del hogar.

Tras ese incidente, se separaron por un tiempo que Venecio pidió para ‘quitarle la idea a su mujer de que él seguía con Alison', y ella aceptó; luego reanudaron las relaciones clandestinas, solo que en esa segunda vuelta, Venecio andaba con las cuentas en rojo y a cada rato le pedía préstamos a Alison, dineros que prometía pagar en la quincena, pero las quincenas iban y venían y no cancelaba, al contrario, pedía más. Mientras duró este apoyo financiero, se enfrió el supuesto cariño hacia Alison, quien, mujer al fin, fue notando el alejamiento y por su sabiduría íntima y las observaciones se percató de que el hombre estaba volando cintura como loco allá en el hogar. ‘Dizque no le provocaba ni un pellizco, y ahora quiere tirársela todos los días', les comentaba Alison a sus amigongas, quienes la previnieron de cobrarle la plata antes de que Venecio se alejara definitivamente y se quedara ella sin la plata y sin el manduco.

‘Cuándo me vas a pagar lo que me debes, ya van seis meses y nada', le dijo Alison a Venecio en la última cita, y aquel trató de ‘alterarla' con una invitación a estar solitos, pero ella no le siguió el juego y lo emplazó:' Te doy plazo hasta la segunda de diciembre, y quiero toda la plata, junta, ni abonos ni nada'. Y se despidieron, ella con el sinsabor característico de quien sí ama, y él, tranquilo, pensando que a ella le pasaría el capricho y con una llamada de él quedaría blandita, lo que no pasó porque Alison no le contestaba los wasaps, solo le enviaba chats recordándole que el pago debía ser en la última quincena del año.

Cuando Venecio vio que ni las fotos del manduco ablandaban a Alison decidió bloquearla el día anterior a la quincena, y con eso pensó que se quitaba de encima el problema, lo cual no resultó porque ella se llenó de ideas vengativas y lo consultó con las confidentes que le sugirieron vengarse por todo lo alto: ‘Se comió tu plata y ahora no quiere pagarte, jódelo, arma un paquete de fotos de los dos y anda a la misma casa de él, el 31 en la tardecita, para que le dañes la Nochevieja, si tú no celebras que tampoco celebre él, infeliz, quemón y mil veces desgraciado y malapaga, nunca se va a olvidar de ese momento, amargados los tres celebrarán el Año Nuevo'.

Estaba Venecio muy hogareño metiendo el jamón al horno cuando escuchó el buenas tardes: Ahí mismo, en vivo y a todo color, en carne y hueso, estaba su acreedora-amante con un sobre amarillo en las manos.

El hígado le dio una vuelta completa y le cerró la garganta cuando su mujer recibió el sobre. ‘Aquí están las hp evidencias de que su marido siguió conmigo después de que usted nos descubrió y anduvo conmigo hasta hace poco, cuando se apartó porque le cobré la plata que me debe', dijo Alison y la otra lo llamó con un grito que oyó el vecindario: ‘VENECIO, HP, VEN ACÁ'. Y mientras le gritaba intentaba, iracunda, meterlo en el horno, dolida en lo más profundo, igual que Alison que iba en el taxi envuelta en llanto y dolor, pero convencida de que ‘no hay alegría que no se disipe ni tristeza que no se olvide'.