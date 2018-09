Madre e hijas protagonizan las imágenes más divertidas de Instagram

martes 4 de septiembre de 2018 - 12:51 p.m.

Blogger captura los corazones de miles de personas con dulces series de fotos de ella y sus dos niñas luciendo combinadas

Una madre de dos hijas está haciendo recuerdos para toda la vida al capturar una serie de fotos queridas de ella y sus hijas vestidas con trajes a juego.

Dominique Davis, creadora del blog de moda y estilo de vida All That Is She (Todo lo que ella es), dijo a Today que la idea le llegó cuando vio a su hija Penny de tres años con una camisa a rayas que hacía juego con la suya, solo para descubrir que Amelia, de un año, había puesto una camiseta similar.

La blogger de Durham, Inglaterra, decidió compartir la imagen en su ya popular página de Instagram, y terminó siendo una de sus publicaciones más queridas, ganando más de 16,000 Me gusta.

"Las llamamos nuestras" fotos divertidas "; generalmente las tomamos el domingo por la mañana, y son como cinco minutos como máximo".

Sin embargo, Dominique reveló en Instagram que una de sus cosas favoritas de la serie es que "captura la relación entre una madre y su hija, y dos hermanas". '

Todo lo que llevo, o cualquier peinado que hago, Amelia quiere hacer lo mismo.Esto también fluye hacia Penny; cualquier cosa que Amelia diga, viste, sí, Penny se apresura a seguirla. Todos nos imitamos unos a otros ", explicó.