Los compas

miércoles 7 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

Roberto tenía su manera de celebrar el Mes de la Patria, y no era pinteando, como muchos, ni vendiendo banderitas ni fritangas ni rifas de sombreros, lo de él era ver los desfiles en vivo, y aplaudir a las bandas que tocaban canciones patrióticas, abuchear a las que se salían con temas foráneos, a los docentes que desfilaban con lentes oscuros o con paraguas y a las batuteras que mostraban de más.

Para Roberto, honrar a la Patria era sinónimo de cualquier obra de caridad, así que le puso pecho y mente al problema de su compa Artemio, que llevaba años en soledad conyugal, condición que se agravaba en la noche, cuando el vientre hambriento lo ponía inquieto, y era tan penoso que solo a su compadre Roberto le contó su problema, por lo que dieron en que este le buscaría una solución pronta, porque el afectado ya hasta sentía temor de amanecer con una gangrena testicular, y, de pasarle, seguro que allá en el hospital tendría que enseñarlo, vergüenza a la que pensaba que no sobreviviría.

Roberto pensó en hablar con Cantalicia, que era la única que ofrecía ese servicio, y se decía que era sumamente discreta, pero Artemio la tachó de inmediato. ‘Ella no, compa, recuerden que dicen que ella tiene tremenda canoa, bien robusta, y seguro que se va a burlar de mí cuando me lo vea', anunció el enfermo, y entonces, tras mucho meterle mente, Roberto decidió llevarlo a un lugar de esos donde hay mujeres bonitas y dispuestas si usted suelta el billete, allí, el compa Artemio podría sacarse todo eso que llevaba retenido en su pobre vientre.

Mucha labia tuvo que usar para convencerlo, ‘solo dos mujeres me lo han visto', repetía, pero Roberto lo calmaba asegurándole que las damas de esos sitios no reparan en ninguno de esos detalles, y que ellas ni se acordarían jamás de su nombre ni de su físico. ‘Con ellas usted no tiene ni que hablar, nada, ni darle cariño ni nada, y recuerde, compa, que no puede besarla, no se le ocurra hacerlo porque lo sacan de ahí como a una pepita de guaba', le dijo Roberto, y el compa Artemio preguntó si había que hacerlo con la luz apagada o encendida.

‘Como usted prefiera', añadió el compa Roberto sin tener la seguridad de que era así, pero era grande su deseo de ayudar a Artemio. ‘Yo mismo lo voy a llevar, eso sí, usted entra solo y yo lo voy a esperar afuera', aseguró el buenazo de Roberto, y lo hicieron de ese modo. Afuera, en su carro estacionado, quedó Roberto en espera del compa Artemio que adentro vaciaba su vientre, tan a gusto que hasta pagó otro tiempo, por lo que Roberto, cansado de esperar, reclinó el asiento y se acostó a echar un sueñito mientras el compa tiraba su anhelado polvito. No vio cuando una mano criminal accionó el celular y fotografiaron su auto estacionado en ese lugar del pecado, como lo llaman algunas.

El compa Artemio salió contento y aseguró que volvería en el fin de semana, y que también pagaría dos tiempos y pediría que fuera con la misma hembra, noticia que alegró mucho al patriota Roberto, a quien solo fue llegar a la casa y armársele la de Changuinola. Ya su mujer sabía que habían visto su auto estacionado ‘allá', y le formó un revolcón descomunal, por nada del mundo aceptó la versión de él, y lo obligó a abandonar la casa acusándolo de exponerla a un riesgo de enfermedad de ‘esas'.

‘No te creo eso, lárgate, cochino, insensato y traidor', le dijeron, y Roberto rogó unos días, pero cuando vio a su mujer empecinada en dejarlo, se fue convencido de que el tiempo hablaría, si era que ella tenía otro y halló en esa buena acción, el motivo para dejarlo, el tiempo se lo diría, y si no era eso, algún día ella le perdonaría su noble acción; mientras, Roberto espera el diez para viajar a Los Santos a ver el desfile, ya él hizo patria ayudando a su compa a solucionar tan grave problema.