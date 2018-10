Se llena de cosquillas y molestias

jueves 25 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Hola Paysita, leo tu espacio todos los días y la verdad he despejado muchas dudas con tus consejos. Resulta que llevo cuatro años con mi chico y no llego al orgasmo, pero tampoco cuando yo me toco porque llego hasta el punto de que se me contrae la vagina pero me hace cosquillas y tengo que parar. Es como que no logro dejarme llevar y aunque me gusta, me hace cosquillas o me molesta y necesito parar o que mi novio pare dependiendo del caso. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué puedo hacer?

Hola, Muchas gracias. Tu lo has dicho, lo que pasa es que no te permites fluir, quieres seguir controlando y no dejas que el piloto automático se haga cargo del final de la historia. Te voy a dar un consejo que no es fácil, por eso te aconsejo que empieces haciéndolo durante tu mastubación, busca una palabra que te guste y repítela sin parar mientras lo haces. Si funciona ya está, pero si no te funciona vuélveme a escribir y te daré algún otro truco, no te lo digo ahora para que te centres en una sólo cosa.