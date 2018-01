Libro cerrado

martes 2 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

Fernando tomó decisiones drásticas en fin de año, tras un sustito de la salud

Fernando tomó decisiones drásticas en fin de año, tras un sustito de la salud que lo puso a reflexionar sobre la doble vida que llevaba desde el tercer día de casado, cuando, en plena luna de miel, Deisy lo mandó a comprar piedra lumbre para mantenerse siempre cerradita, y él aprovechó para en un saltito llegar a la casa de Cindy, la amante, y darle también su probadita.

Ese fue el primer queme que sufrió Deysi, justo antes de las 72 horas de casada, el primero de una seguidilla interminable que puso el hogar en crisis más de cuatro ocasiones, y que siempre terminaba cuando de labios de Fernando salía la promesa solemne de no volverlo a hacer nunca más. Mientras el matrimonio se desangraba en las peleas por la tercera persona en la relación conyugal, Cindy iba, poco a poco, comprometiendo su corazón y cuando se dio cuenta ya le era difícil apartarse de Fernando, quien, por un exceso de pavo y jamón, sufrió un patinazo con los niveles de glucosa y quedó en el hospital varios días, tiempo en el que Deysi no se apartó de su lecho de enfermo y que él aprovechó para reflexionar sobre la canallada que estaba cometiendo.

También elaboró su listado de metas del nuevo año, entre los objetivos estaban: no mentirle a su mujer, acostarse más temprano, ahorrar luz, agua y dinero, cocinar los fines de semana, comer menos arroz, olvidar las frituras, mandar al carajo la comida chatarra que religiosamente compra el día de la quincena, hacer ejercicio, ayudar a sus hijos con las tareas escolares, mantener el celular con acceso libre y a la vista de todos, y otros fines más, pero el básico, el primordial, era bloquear a Cindy y eliminarla para que ella no volviera a tentarlo con infidelidades. Solemnemente se dijo un poco antes de la medianoche que daba paso al Año Nuevo: ‘Cindy es un libro cerrado ya, se queda ella en el 2017, ya era hora de cerrar ese capítulo de mi vida, libro cerrado'.

Y celebró su Año Nuevo en familia, y aunque de vez en cuando la mente lo traicionaba con el recuerdo de ella, trataba de hacerle frente repitiéndose ‘libro cerrado', y así pasó los días de asueto, totalmente convencido de que su hogar era la primera responsabilidad y su mayor bien, seguro de que por nada ni nadie lo pondría en riesgo. Creía que empezaba el 2018 con el ánimo en alto, pero apenas llegó al trabajo una compañera le preguntó qué le pasaba.

‘Nada, tengo algo raro, por qué la pregunta', contestó, y la compañera, que era la consejera del grupo, le dijo compasivamente: ‘Algo te pasa o te pasó en las fiestas de Año Nuevo, tus ojos no pueden esconder la nostalgia grande que te está matando, algo te pasó, cuéntame, suelta el cuento que aquí estoy yo para aconsejarte'.

Todo el dolor derivado del cierre del libro de Cindy se juntó en su pecho y se soltó en un llanto ruidoso que alarmó a la compañera que, pacientemente, espero que Fernando se desahogara para confesarlo y darle la solución. Cuando el hombre pudo limpiarse las últimas lágrimas le contó a la amiga que para no poner en riesgo el hogar había decidido terminar la relación con Cindy y no reanudarla jamás. La mujer pensó durante varios minutos y finalmente sugirió que tampoco era justo para Cindy cortarla de un tajonazo, que eso debía ser poco a poco, porque eran muchos los años que ella le había dedicado. ‘Esos libros viejos no se cierran de golpe, son muchas las horas de cama para dejarla de repente y como si nada', aseguró aquella, y el rostro de Fernando irradió alegría cuando sus dedos desbloquearon el número de Cindy, y casi llora de la misma emoción mientras oía el llanto de ella a través del teléfono mientras él le ‘explicaba' que por su mente de pollo había dejado el celular en el trabajo todos los días de asueto. ‘Lo encontré descargadito, parece que desde el viernes estaba así', añadió Fernando mientras miraba impaciente el reloj en espera de la salida para ir donde Cindy a reabrirle el libro.