Es lesbiana, pero piensa en hombres

martes 21 de agosto de 2018 - 12:00 a.m.

Me considero lesbiana y vivo en pareja desde hace unos años. Últimamente, cuando estoy sola, a veces no puedo resistir la tentación de pensar en hombres y en sus cuerpos desnudos y hacerme fantasías con ellos. Al principio lo vi como algo normal, pero últimamente me estoy preocupando cada vez más, ya que mi deseo de familiarizarme con penes va en aumento, hasta el punto de hacerlo con varios al mismo tiempo. He leído que un gran porcentaje de la sociedad se considera bisexual, pero yo no lo sé si lo soy del todo, ya que con mi novia es algo especial.

Creo que la mayoría de la humanidad somos bisexuales en mayor o menor grado y las cosas son así y hay que aceptarlas como son. En cuanto a tu obsesión creo que deberías comentárselo a tu compañera, hay muchas lesbianas que usan penes artificiales sujetos a la cintura. Pero también hay muchas lesbianas que viven, de vez en cuando, la aventura del trío con un chico. El sexo de verdad es libertad y los ‘cartelitos' y las clasificaciones le van muy mal, o se inhibe o se obsesiona.